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Kamerunlu Teme Türkiye’de şifa buldu

Kamerunlu Teme Türkiye’de şifa buldu

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0026/01/2025, Pazar
G: 26/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Minik Teme'nin ailesi, hekimler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.
Minik Teme'nin ailesi, hekimler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kamerun’da yaşayan 7 yaşındaki Jacques Franck Pharel Teme, oyun oynarken kaynar kazana düşüp feci şekilde yandı. Küçük çocuk, boynu gövdesine yapıştığı için kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Küçük çocuğun yaşamını alt üst eden olayın ardından aile ülkemize gelirken, minik Teme ise Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibinin titiz çalışması sayesinde yeniden hareket edebilir durumda taburcu oldu. Ekip olarak başarılı bir mikrocerrahi ameliyatı yaptıklarını söyleyen Özkan, “Boynundaki tüm kötü yara izlerini çıkardıktan sonra, boynunun hareket genişliğini sağladık. Ardından, bacak bölgesinden incecik bir dokuyu damarla birlikte alarak mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağladık” diye konuştu. Operasyonun ardından 1 gün yoğun bakımda kalan minik Teme'nin boyun hareketlerinde gözle görülür rahatlama sağlandı. Minik Teme'nin ailesi, hastaneye geldiklerinde hiç konuşamayan oğullarının şu an her yere koşarak gidip gelebildiğini ifade ederek, hekimler ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.


#Jacques Franck Pharel Teme
#Kamerun
#Türkiye

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