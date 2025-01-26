Kapıları tek tek çalarak kurtardı: Muhammed faciayı önledi

Konya’da çöken 4 katlı apartmanın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay önceki gün saat 20.00’de Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’ndeki Taşoluk Apartmanı’nda meydana geldi. Çökme ihbarı üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. 7 dükkan ve 14 daireden oluşan binadan son anda kurtulan iki kişi, kendi ailesinden beş kişinin enkaz altında kaldığını belirtti. Suriye uyruklu Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed (24) ve eşi Emine Mustafa’nın (23) mahsur kaldığı belirlendi.





7 SAATTE 3 KİŞİYE ULAŞILDI

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Binanın göçmesinden yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 7’nci saatinde ise kurtarılan 2 kişiye yakın noktada bulunan Ahmet Muhammed Cedan kurtarıldı. Sağ kurtarılan 3’üncü kişi de hastaneye kaldırıldı.





ACI HABERLER ART ARDA GELDİ

Enkaz alında kalan karı koca olduğu öğrenilen çifte ulaşmak için mücadele geceden sabaha devam etti. Dün acı haberler peş peşe geldi. Ekipler çalışmaların 17'nci saatinde enkazdan önce Emine Mustafa’nın cansız bedenini çıkardı. Daha sonra da enkazda kalan Turki Muhammed’in cenazesine ulaşıldı. Çıkarılan cesetler, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





4 ŞÜPHELİ GÖZALTIDA

Binanın çökmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.









MUHAMMED FACİAYI ÖNLEDİ

Muhammed Hasan

Çöken apartmanda yaşayan Muhammed Hasan’ın (21) dikkati faciayı önledi. Hasan, “Duvarlardan çatırtı sesleri geliyordu. Bina resmen çöküyordu. 'Dışarı çıkalım' dedim. Sonra dışarı çıkmaya başlayanlar oldu. Zillere bastık, herkes evini terk etsin diye. Dışarı çıktık, sonra da bina çöktü ” diye konuştu.





Kolon kesilme iddiası araştırılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmaların ardından olay yerinden açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma köpekleri ve sismik radar sistemlerinin kullanıldığı çalışmalarda 3 kişinin sağ olarak çıkarıldığını hatırlatan Yerlikaya, “Yaralılarımızın sağlık durumları iyi ve müşahede altında tutuluyor” ifadelerini kullandı. Karı-koca ailenin cansız bedenlerine peş peşe ulaşıldığını belirten Yerlikaya, “Onları da sağ çıkarmak isterdik. Genç bir çiftti, üzüntümüz büyük. Şu andan itibaren kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz” diye konuştu. Binanın kolanlarının kesildiği iddiaların sorulması üzerine Yerlikaya, iddiaların doğru olup olmadığıyla ilgili araştırma yapıldığını kaydetti.





Enkazdaki ses umut ışığı oldu

Fatih Oflaz

17 saat ara vermeden enkaz altında kalanları kurtarmak için görevlerini yapan ekipler, 3 kişiyi sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşıyor. Kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli İtfaiye Amiri Fatih Oflaz, yaşadıklarını anlattı. Oflaz, “İçeriye girdiğimizde ses almaya başladık. Yakınlaştıkça sesler yaklaşıyordu. Bu bizim için bir umut ışığı oldu. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çok dar bir alanda verimli bir kurtarma çalışması yaptık. Muhammed, Halid ve Ahmed'i çıkardık" dedi.



