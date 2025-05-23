Kamuda 35 yaş sınırı yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemeleri yasa haline getirildi. Buna göre, kamuda memuriyete girişte yaş sınırı 35 olarak belirlendi. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurumları tarafından mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak alımlarda da bu yaş sınırı geçerli olacak. Vergi memurları için getirilen düzenlemeyle, görevden ayrıldıktan sonraki 3 yıl boyunca vergilere ilişkin alanlarda çalışmaları yasaklandı. Bu süre zarfında serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir olarak hizmet veremeyecekler.