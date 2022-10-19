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ANKARA

Kamuda kağıt belge kullanımı sonlandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belgelerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına devam ederken, kamuda kağıt belge dolaşımının tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Kamuda kağıt belge kullanımı sonlandırılacak
Arşiv

Kamuda tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve böylelikle büyük oranda tasarrufa gidilmesini amaçlayan dijitalleşme süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılından itibaren geliştirilmesine başlanan "Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi" kapsamında, elektronik harcama talimatı onay belgesi, elektronik ödeme emri belgesi, elektronik fatura, elektronik teminat mektubu, elektronik personel bildirim belgesi gibi e-belgeler ile uluslararası standartlarda e-belge oluşturulurken, diğer tüm belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmaları da sürdürülüyor.

Kamuda tüm kağıt belge dolaşımı dijitalleşecek

Bu kapsamda harcama yönetim, muhasebe yönetim, taşınır kayıt ve yönetim, kamu personeli harcama yönetim sistemleri ile elektronik tahsilat uygulaması gibi bilişim sistemlerini devreye alan Bakanlık, şimdi de kamuda kağıt belge dolaşımını ortadan kaldıracak.

Böylece belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik imzalı olarak tamamen elektronik ortamda sistemler ve kurumlar arasında dolaşması ve yine tamamen elektronik ortamda Sayıştay'ın denetimine sunulması sağlanacak.

Kağıt, zaman ve posta tasarrufu

Uygulamayla kamu mali yönetiminde işlemlerin hızlandırılması, kağıt kullanımının tamamen kaldırılması, evrakların harcama ile muhasebe birimleri arasında fiziki dolaşımına son verilerek posta ve kargo masraflarında tasarrufa gidilmesi, arşivleme sorununun çözülerek dijital arşivlemeye geçilmesi ve personel istihdamında verimlilik artışı, denetimin etkinliğinin artırılması ve elektronik denetimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yılda 50 milyondan fazla kağıt tasarrufu sağlanacak

Mevcut uygulamayla ödeme emri için kullanılan yıllık yaklaşık 6 milyon ve kanıtlayıcı belge olarak kullanılan yıllık yaklaşık 50 milyon kağıttan tasarruf edilmesi öngörülüyor.

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