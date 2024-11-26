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Kamuya daha sıkı denetim geliyor

Kamuya daha sıkı denetim geliyor

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarına daha sıkı denetim getireceklerini söyledi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir genelgeyi yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz denetim faaliyetlerini çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, yanlışı olan kim varsa gereği yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söylemlerine tepki gösterdi. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuşan Erdoğan, "Hiçbir dayanağı yok. Sözleşme değil, kanunlar yaşatır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki denetimi sıkılaştırmak için yeni bir genelge hazırlandığını söyledi. Kabine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından konuşan Erdoğan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gerilim çıkaran CHP'yi eleştirdi.


KABADAYILIĞA EYVALLAH ETMEYİZ

"Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, tenkite, teklife, fikre açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Ama; zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis’in çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’e yansıyan sahnelerin herkesin yüzünü kızarttığını, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığını gösterdiğini vurguladı.


BU KONUDA KİMSE AZADE DEĞİL

Konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi için bir genelge hazırladıklarını da açıklayan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: "Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi; eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi önceliğimiz olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet kamuoyumuzun malumudur. Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan birtakım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız. Kim olursa olsun hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir. Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi, halkımıza en iyi şekilde hizmettir."


ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 85 milyonun tamamının hizmetindedir, bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suiistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz. Hele hele bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamahayla yaklaşamayız. Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha attı. Devlet Denetleme Kurulumuzla ilgili bir genelgeyi inşallah yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz; teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa, bunun gereğinin yapılmasını temin edecek."


Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık dava

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasındaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini anımsattı. Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu'nda “kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğünü” kaydeden Aydın, “Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir” ifadesini kullandı. Aydın, Kılıçdaroğlu, hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan şikayet dilekçesi sunduklarını da belirtti.

Rutte ile görüştü

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin’de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması değerlendirildi. Erdoğan, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye’ye yönelik dayanışma mesajları için Rutte’ye teşekkür etti.


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