Kamuya daha sıkı denetim geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki denetimi sıkılaştırmak için yeni bir genelge hazırlandığını söyledi. Kabine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından konuşan Erdoğan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gerilim çıkaran CHP'yi eleştirdi.
"Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, tenkite, teklife, fikre açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Ama; zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis’in çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’e yansıyan sahnelerin herkesin yüzünü kızarttığını, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığını gösterdiğini vurguladı.
Konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi için bir genelge hazırladıklarını da açıklayan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: "Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi; eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi önceliğimiz olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet kamuoyumuzun malumudur. Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan birtakım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız. Kim olursa olsun hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir. Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi, halkımıza en iyi şekilde hizmettir."
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 85 milyonun tamamının hizmetindedir, bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suiistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz. Hele hele bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamahayla yaklaşamayız. Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha attı. Devlet Denetleme Kurulumuzla ilgili bir genelgeyi inşallah yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz; teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa, bunun gereğinin yapılmasını temin edecek."