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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Rutte’yi kabul etti

Lokman Özdemir
15:5225/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, bugün Ankara'da önemli bir konuğu ağırladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti.


Fidan ve Güler de katıldı


Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.


Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin’de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye’nin 2026’daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye’nin NATO’ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.


Erdoğan'dan teşekkür


Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye’ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte’ye teşekkür etti.





#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Mark Rutte
#NATO

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