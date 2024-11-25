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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara yolunda 'Erdoğan' mesajı: Sabırsızlıkla bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara yolunda 'Erdoğan' mesajı: Sabırsızlıkla bekliyorum

13:5125/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
AA
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra ilk kez Ankara'yı ziyaret edecek.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra ilk kez Ankara'yı ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Ankara'ya geliyor. Türkiye yolunda açıklamalar yapan Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ve Türkiye'nin NATO'ya paha biçilemez katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz cuma günü yeni ABD Başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşen ve 'küresel güvenlik sorunlarını' ele alan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bugün Ankara'ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Türkiye yolunda açıklamalar yapan Rutte,
"Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
dedi.

Türkiye paha biçilemez bir ortak

NATO yöneticisi, devamında
"Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor"
diye konuştu.

Göreve geldikten sonra ilk Ankara ziyareti

  • NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

Bu ziyaret, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti olacak.

Sonraki durak Yunanistan

Rutte, yarın da Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 7 Kasım'da, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelmiş, kabulde ise NATO'nun gündemindeki konular ele alınmıştı.


#Mark Rutte
#NATO
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan

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