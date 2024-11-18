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Karadeniz'de 'hava' ısınıyor: NATO'dan ihlal yapan Rusya'ya 'pervasızlık' tepkisi

Karadeniz'de 'hava' ısınıyor: NATO'dan ihlal yapan Rusya'ya 'pervasızlık' tepkisi

18:5618/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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Rus savaş uçakları (Foto: Arşiv)
Rus savaş uçakları (Foto: Arşiv)

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin NATO hava sahasını tekrar tekrar ihlal ettiğini söyledi. "Yaşananlar pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir." diyen Rutte, "NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor. Her müttefiki korumaya ve savunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'in güvenliğine verdiği önemi vurgulayan Rutte, Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasını ihlal etmesini kınadı.

NATO'dan ihlal yapan Rusya'ya 'pervasızlık' tepkisi

Mark Rutte,
"Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasına tekrar tekrar girmesi pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir."
ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Rutte,
"NATO doğu kanadındaki hava savunmasını güçlendirdi ve müttefikler, şu anda yüzlerce beşinci nesil savaş uçağı ediniyor."
dedi.

"NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor"

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla NATO'nun güçlü hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirten Rutte,
"Hava savunma, bir öncelik olmaya devam ediyor."
diye konuştu.
Rutte,
"NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor. Her müttefiki korumaya ve savunmaya hazırız."
ifadesini kullandı.

Ciolacu'dan ülkesindeki NATO askeri varlığını güçlendirme talebi

Ciolacu da Rusya'nın artan hava sahası ihlallerini ve Karadeniz'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getirerek, Rutte'ye, NATO'nun Romanya'daki askeri varlığını güçlendirme çağrısı yaptı.



#Rusya
#NATO
#Karadeniz
#Mark Rutte

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