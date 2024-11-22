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Türk savunma sanayisini yakından inceleyecek: NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'ye geliyor

Türk savunma sanayisini yakından inceleyecek: NATO Genel Sekreteri Rutte Türkiye'ye geliyor

20:2022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
AA
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra ilk Ankara ziyaretini gerçekleştirecek.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve geldikten sonra ilk Ankara ziyaretini gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. NATO'dan yapılan açıklamada Rutte'nin göreve geldikten sonra ilk Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk savunma sanayisi yetkilileriyle görüşeceği belirtildi. Ayrıca Rutte'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerini ziyaret edeceği de kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edecek.

NATO
'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki
ilk Ankara ziyareti
kapsamında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, Rutte'nin
Türk savunma sanayisi
yetkilileriyle de görüşeceği,
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.


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#TUSAŞ

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