Barışa katkı vermeye devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Başkentte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile önemli görüşmeler yapacak olan Rutte, geçtiğimiz haftalarda bölücü terörün hedefe aldığı TUSAŞ tesislerini de gezecek. Rutte ayrıca Türk savunma sanayii yetkilileriyle de bir araya gelerek Türkiye'nin savunma kapasitesini yerinde inceleyecek. Bu ziyaret, NATO’nun geleceği için kritik bir dönemde gerçekleşiyor. 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel’deki NATO-Ukrayna Zirvesi öncesinde, Rusya'nın balistik füze denemesi ve Vladimir Putin'in yaptığı yeni tehditlerin gölgesinde gerçekleşecek. Rutte’nin Türkiye ziyareti, NATO’nun bölgedeki güvenlik stratejileri ve ittifakın savunma sanayiindeki işbirlikleri açısından önemli.