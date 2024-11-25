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Barışa katkı vermeye devam edeceğiz

Barışa katkı vermeye devam edeceğiz

Canberk Doğan
04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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NATO’nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
NATO’nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barışın tesisi için katkıya devam edeceğini belirtti. İki hafta aradan sonra bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede de iç ve dış siyasetteki gelişmelerle enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan gerilim ve İsrail'in Gazze’de aralıksız soykırımı ele alınacak. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi de kabul edecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Başkentte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile önemli görüşmeler yapacak olan Rutte, geçtiğimiz haftalarda bölücü terörün hedefe aldığı TUSAŞ tesislerini de gezecek. Rutte ayrıca Türk savunma sanayii yetkilileriyle de bir araya gelerek Türkiye'nin savunma kapasitesini yerinde inceleyecek. Bu ziyaret, NATO’nun geleceği için kritik bir dönemde gerçekleşiyor. 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel’deki NATO-Ukrayna Zirvesi öncesinde, Rusya'nın balistik füze denemesi ve Vladimir Putin'in yaptığı yeni tehditlerin gölgesinde gerçekleşecek. Rutte’nin Türkiye ziyareti, NATO’nun bölgedeki güvenlik stratejileri ve ittifakın savunma sanayiindeki işbirlikleri açısından önemli.


YUNANİSTAN’A DA GİDECEK

Türkiye’nin ardından Rutte, Atina’ya geçerek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek. Bu ziyaretlerde, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve NATO'nun güney kanadındaki güvenlik dinamikleri masaya yatırılacak. NATO Genel Sekreteri’nin bu önemli ziyaretleri, ittifakın geleceği ve küresel güvenlik tehditleri karşısındaki ortak stratejilerin şekillendiril-mesinde belirleyici olması bekleniyor.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Barışa katkı vermeye devam edeceğiz

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefonda görüştü. Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Mark Rutte
#nato
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