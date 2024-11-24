Ortak tavırda buluşalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda hem eğitimcilerle bir araya geldi, hem de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Programda konuşan Erdoğan, eğitim camiasının '

Öğretmenler Günü

'nü kutlayarak,

"Aynı zamanda bir başka sevincimizi de hep birlikte yaşıyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik edeceğiz. Kura ile meslek hayatına adım atacak genç öğretmenlerimiz Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Şimdiden kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"