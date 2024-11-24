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Ortak tavırda buluşalım

Ortak tavırda buluşalım

Burak Doğan
04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de 14 aydır çocuklar, kadınlar ve yaşlılar acımasızca katlediliyor" dedi. İslâm âlemini, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak tavra ve yekvücut harekete davet eden Erdoğan, “Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize; Sudan'da, Yemen'de ve daha pek çok ülkede masumlara ve mazlumlara ancak bu şekilde yardımcı olabiliriz” diye konuştu. Erdoğan, küresel yönetişim mekanizmaları, uluslararası örgütler ve uluslararası medyanın, işlenen insanlık suçlarını görmezden geldiğini vurgulayarak, “İnsanlığın tüm organlarıyla, hücreleriyle kan kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını, insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz. Batılı ülkelerin bu noktada sözlerini yerine getirmeleri mecburidir.”

Filistin’de 14 aydır acımasız bir katliamın sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz” dedi. Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafınca düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı’na katılarak bir konuşma yaptı. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını isteyen Erdoğan, bu sayede insanlığın uluslararası sisteme güven tazeleyebileceğini söyledi.


TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan davaya müdahil olma kararı aldıklarını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası düzeyde karar alıcı ve uygulayıcı mekanizmaları harekete geçirdik. Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA’ya en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. İslam dünyasında da ortak bir tavrın oluşması, Müslümanların Filistin davasında yek vücut olarak hareket etmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Filistin Devletinin tanınması için uluslararası arenada tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

ZORLAYICI TEDBİRLER ALINSIN

Kendileri aleyhinde yürütülen kampanyalara, Siyonist lobiden ve İsrail destekçilerinden gelen baskılara rağmen duruşlarını bozmadıklarını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:
“İsrail’in Filistin’deki soykırımını durdurmak için, zorlayıcı tedbirlerin bir an önce alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu vesileyle, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz.”

DÜNYA KUŞATMA ALTINDA

İnsanlığın neredeyse tüm kurum, organ ve hücreleriyle kan kaybettiği bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan,
“Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri, kendi çıkarları uğruna, İslam coğrafyası başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerini savaş, çatışma ve istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Dünya, bilhassa İslam alemi, zorlu bir sınamadan, kapsamlı bir kuşatmadan, sinsice hazırlanmış planların ateş çemberinden geçiyor. Filistin’de 14 aydır mazlumlar, masumlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve siviller acımasızca katlediliyor.
Küresel yönetişim mekanizmaları, uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin’de, Lübnan’da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor; vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine tam anlamıyla bir karartma uygulanıyor”
dedi.

FİLİSTİNLİLERİN KANI ONLARA DA SIÇRADI

Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken kimi ülkelerin bu alçak katliamları ve soykırımı durdurmak şöyle dursun İsrail’e destek vererek zulmü körüklediklerini hatırlatan Erdoğan,
“Bu durumdan cesaret alan Siyonist katiller ise vahşet ve barbarlıklarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Burada, kalbim parçalanarak bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail’in Gazze’ye saldırıları başlayalı 400 günden fazla zaman geçti. Yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere 50 bine yakın
Filistinli kardeşimiz şehit düştü; 100 binden fazla kardeşimiz yaralandı; 1,9 milyon insan evini, doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı.
Filistin’de şehit olanların ve yaralananların kanı, sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır”
diye konuştu.

Yeni Maarif Modeli'ni kararlılıkla uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda hem eğitimcilerle bir araya geldi, hem de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Programda konuşan Erdoğan, eğitim camiasının '
Öğretmenler Günü
'nü kutlayarak,
"Aynı zamanda bir başka sevincimizi de hep birlikte yaşıyoruz. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik edeceğiz. Kura ile meslek hayatına adım atacak genç öğretmenlerimiz Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Şimdiden kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"
ifadesini kullandı. Eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirme derdinde olduklarını ifade eden Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

HEDEFİMİZ, OKUYAN DÜŞENEN KUŞAKLAR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu iddianın bu idealin bir tezahürüdür. Bizler bilgiyi hikmetle birleştiren erdemi hayatına nakşeden nesiller yetiştirmeyi arzu ve ümit ediyoruz. Milletimizin tarihi birikimi, köklü değerler ve kültürel zenginliklerini merkeze alan modelimiz çağın ihtiyaçlarını gözeten bilimsel yaklaşıma dayalı eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Yeni müfredatımız okuyan, düşünen, sorgulayan, sorumluluk bilinci yüksek, eleştirel bakış açısına sahip kuşaklar olarak yetiştirmeyi de hedefliyoruz.

SABOTAJ GİRİŞİMİNE MÜSAADE ETMEYİZ

“Eğitim öğretim alanında ülkemizde köşe başlarını tutmuş ideolojik çevrelerin değişime, yeniye ve yeniliğe ayak diremeleri meşhurdur. Aynı aktörlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni sabote etmek için yine devrede olduğunu görüyoruz. Bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmayı müsaade edemeyiz. Siz eğitimcilerimizin de katkılarıyla şekillenen yeni modelimizi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından sahnede hazırlanan butona basarak, hem sembolik olarak 40 öğretmenin atamasını yaptı, hem de 20 bin öğretmen ataması ile ilgili süreci başlattı.

STK’ların gayreti adaleti sağlar

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin artması gerektiğine de vurgu yapan Erdoğan şunları söyledi:
“STK’larımızın, gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun muhtelif kesimlerini kuşatacak, onları sivil toplum faaliyetlerine dâhil edecek uygulamalarına, geçmişte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Etki alanı geniş, birlik ve beraberlik içinde hareket eden, sürdürülebilir kalkınmaya katkı veren sivil toplum kuruluşları, küresel barış ve adaletin tesisine hayati katkılar yapacaktır. Her platformda dile getirdiğimiz, altını ısrarla çizdiğimiz '
Daha âdil bir dünya
' tasavvurumuzun hayata geçirilmesinde, dünyanın dört bir yanında çalışan STK’larımızın gayretleri mühim bir yer tutacaktır.”

Zulmün karşısında durulmalı

  • Müslümanların yaptıkları kadar yapmadıklarından da mesul olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Böylesine zorlu bir ortamda, İslam alemi olarak fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp, ortak bir tavır almamız, yekvücut hareket etmemiz gerekiyor. Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize, Sudan’da, Yemen’de ve daha pek çok ülkede masumlara ve mazlumlara ancak bu şekilde yardımcı olabiliriz” diye anlattı. Erdoğan, zulmün, zalimin, kötünün ve kötülüğün karşısında durulması gerektiğini anlattı.



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