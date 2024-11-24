Ortak tavırda buluşalım

Filistin’de 14 aydır acımasız bir katliamın sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz” dedi. Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafınca düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı’na katılarak bir konuşma yaptı. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını isteyen Erdoğan, bu sayede insanlığın uluslararası sisteme güven tazeleyebileceğini söyledi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu iddianın bu idealin bir tezahürüdür. Bizler bilgiyi hikmetle birleştiren erdemi hayatına nakşeden nesiller yetiştirmeyi arzu ve ümit ediyoruz. Milletimizin tarihi birikimi, köklü değerler ve kültürel zenginliklerini merkeze alan modelimiz çağın ihtiyaçlarını gözeten bilimsel yaklaşıma dayalı eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Yeni müfredatımız okuyan, düşünen, sorgulayan, sorumluluk bilinci yüksek, eleştirel bakış açısına sahip kuşaklar olarak yetiştirmeyi de hedefliyoruz.