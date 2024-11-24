Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı: Şehit kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum
Lokman Özdemir
12:1124/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı anan Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım
Öğretmenler Günü
için kutlama mesajı yayınladı.
"Kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum"
Mesajında şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı da anan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.
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