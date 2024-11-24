Bakan Tekin'den öğretmenlere anlamlı mektup: Büyük bir güç...

"Heves ve heyecanla pek çok öğrencinin hayatına dokunmaya başladığınız mesleğinizin birinci yılında Öğretmenler Günü'nüzü kutlarım. Sizinle aynı heyecanı yaşıyor, aynı yolu yürümekten kıvanç duyuyorum. Öğretmenlik, geleceği inşa etmenin en değerli yoludur. Siz de aydınlık bir gelecek yetiştirmek için bu ulvi sorumluluğu üstlendiniz. Böylesine kutsal bir görevi layıkıyla, büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğinize eminim. Öğrencilerinizde bırakacağınız izler onların yalnız bugününü değil mesleki ve şahsi hayatlarını da şekillendirecektir."