Bakan Tekin'den öğretmenlere anlamlı mektup: Büyük bir güç...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, öğretmenlerin görev yaptığı iller, okullar ve çalışma sürelerini göz önünde bulundurarak özel kutlama mektupları hazırladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Bakan Tekin'in kaleme aldığı mektuplarda öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulanarak yurdun dört bir yanında özveriyle görev yapan eğitim neferlerinin sabırla, sevgiyle ve samimiyetle verdikleri emekler takdir edildi.
Tekin'in Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerine özel yazdığı mektuplar, cep telefonlarına gönderildi.
Bakan Tekin, mesleğinin 15. yılındaki bir öğretmene yazdığı mektubunda da "Sizler, vazifenize duyduğunuz saygı ve inançla öğretmenlik mesleğini şereflendiriyorsunuz. Daha nice seneler görevinizi başarıyla ifa etmenizi temenni ederim. İnanç ve kararlılığınızla hayata kazandırdığınız öğrencileriniz, geleceğin önderi, sanatınızın eşsiz eserleri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Yusuf Tekin, meslekte 33. yılını yaşayan öğretmene mektubunda da şunları kaydetti: