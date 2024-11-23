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Kalıcı çözüm vize anlaşması

Kalıcı çözüm vize anlaşması

Canberk Doğan
04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fidan, Schengen vize sürecindeki gecikmelerin iki ana nedenine dikkat çekti.

İlk sorunun Batı ülkelerindeki personel yetersizliği olduğunu belirten Fidan, ikinci olarak da göçmen politikalarındaki sertleşme ve bu durumun seçimlerde iç siyasetle ilişkilendirilmesini gösterdi. Fidan, özellikle yurt dışına eğitim ve çalışma amacıyla gitmek isteyen vatandaşların artan talebine dikkat çekerek, bu sorunun kalıcı çözümünün “vize serbestisi anlaşmasının hayata geçirilmesi” ile mümkün olabileceğini söyledi. Fidan, geçmiş senelerde Türkiye'den ve dünyadan Schengen vizesine yönelik başvuru ve ret oranların hakkında da bilgiler paylaştı. Fidan, “2014'te Türkiye başvurularına yapılan ortalama ret yüzde 4,4. Bütün Schengen başvurularına yapılan ret yüzde 5,1. 2022'de bize yüzde 15,7, bütün dünyaya yüzde 17,9. Geçen yıl yüzde 16,1 bize ret oranı, bütün dünyaya yüzde 16. Bu senenin rakamı yok, çıkacak” dedi.


RET BİNDE 4 ARTTI

Türkiye'den geçmiş yıllarda Schengen vize başvurusunda bulunan kişi sayısını da paylaşan Fidan, “2019'da 906 bin vatandaşımız başvuruda bulunuyor. 2021'de pandemi var, 271 bine düşüyor. 2022'de 770 bin. 2023'te 1 milyon 55 bin kişi. 2024'te bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış” ifadelerini kullandı.


KALKINMA YOLU TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Fidan, Türkiye’nin Irak ile iş birliği çerçevesinde Kalkınma Yolu Projesi’ne büyük önem verdiğini belirtti. Fidan, "Irak’taki sınır kapısı tercihine müdahale etmiyoruz, Bağdat ve Erbil’in ortak karar alması gerekiyor. Ancak boru hattının açılmasıyla ilgili yakında güzel gelişmeler bekliyoruz" diye konuştu.


Filistin Başbakanı ile görüştü

Gazze'deki katliamın durması için temaslarını sürdüren Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alınıp ateşkese yönelik çabalar değerlendirildi. Filistinli gruplar arasında uzlaşının önemine değinen Fidan, bu sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladı.


NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Rutte Ankara’ya gelecek

  • NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Rutte göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek. Rutte'nin ayrıca Türk savunma sanayii yetkilileriyle görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği öğrenildi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
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