Kalıcı çözüm vize anlaşması

İlk sorunun Batı ülkelerindeki personel yetersizliği olduğunu belirten Fidan, ikinci olarak da göçmen politikalarındaki sertleşme ve bu durumun seçimlerde iç siyasetle ilişkilendirilmesini gösterdi. Fidan, özellikle yurt dışına eğitim ve çalışma amacıyla gitmek isteyen vatandaşların artan talebine dikkat çekerek, bu sorunun kalıcı çözümünün “vize serbestisi anlaşmasının hayata geçirilmesi” ile mümkün olabileceğini söyledi. Fidan, geçmiş senelerde Türkiye'den ve dünyadan Schengen vizesine yönelik başvuru ve ret oranların hakkında da bilgiler paylaştı. Fidan, “2014'te Türkiye başvurularına yapılan ortalama ret yüzde 4,4. Bütün Schengen başvurularına yapılan ret yüzde 5,1. 2022'de bize yüzde 15,7, bütün dünyaya yüzde 17,9. Geçen yıl yüzde 16,1 bize ret oranı, bütün dünyaya yüzde 16. Bu senenin rakamı yok, çıkacak” dedi.
Türkiye'den geçmiş yıllarda Schengen vize başvurusunda bulunan kişi sayısını da paylaşan Fidan, “2019'da 906 bin vatandaşımız başvuruda bulunuyor. 2021'de pandemi var, 271 bine düşüyor. 2022'de 770 bin. 2023'te 1 milyon 55 bin kişi. 2024'te bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış” ifadelerini kullandı.
Fidan, Türkiye’nin Irak ile iş birliği çerçevesinde Kalkınma Yolu Projesi’ne büyük önem verdiğini belirtti. Fidan, "Irak’taki sınır kapısı tercihine müdahale etmiyoruz, Bağdat ve Erbil’in ortak karar alması gerekiyor. Ancak boru hattının açılmasıyla ilgili yakında güzel gelişmeler bekliyoruz" diye konuştu.
Gazze'deki katliamın durması için temaslarını sürdüren Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alınıp ateşkese yönelik çabalar değerlendirildi. Filistinli gruplar arasında uzlaşının önemine değinen Fidan, bu sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladı.