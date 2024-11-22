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Türkiye’nin ayak izi her kıtada

Türkiye’nin ayak izi her kıtada

Canberk Doğan
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin 360 derece dış politika anlayışıyla her kıtada ayak izinin bulunduğunu söyledi. Fidan, “Tehditlere karşı dururken, fırsatları da değerlendirmekteyiz’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Dışişleri Bakanlığı'nın milli güvenlik sisteminin temel bir parçası olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Fidan, “360 derece dış politika anlayışıyla her kıtada ayak izimizi bulundurmaktayız. Tehditlere karşı dururken, fırsatları da değerlendirmekteyiz" dedi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını eleştiren Fidan “Gazze’de uygulanan soykırım ve Batı Şeria’daki mezalim devam ediyor. Türkiye, her zaman Filistin halkının yanında durmuştur” dedi.


TRUMP İLE YAPICI DİYALOG

Fidan, ABD’de seçimleri kazanan Donald Trump için de, “Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


KÜRTLERE PKK BASKISINA KARŞIYIZ

Sınır ötesindeki Kürtlerle ilgili Hassasiyet-lere de değinen Fidan, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile kalkınma projelerine önem veriyoruz. Boru hattının açılması ve Kalkınma Yolu projesi, bölgede olumlu bir gündem yaratıyor" dedi. Suriye’de PKK’nın Kürtler üzerinde baskı kurmasına karşı olduklarını vurgulayan Fidan, Türkiye’nin sınır ötesindeki Kürtlerin hamisi olmaya devam edeceğini belirtti


EUROFIGHTER'DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

F-16 alım sürecinde ön ödemelerin yapıldığını aktaran Fidan, Eurofighter görüşmelerinde ise henüz sipariş aşamasına gelinmediğini, teknik görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.


#Türkiye
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı

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