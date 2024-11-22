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Bakan Fidan ﻿Filistinli mevkidaşı Mustafa ile telefonda görüştü

Bakan Fidan ﻿Filistinli mevkidaşı Mustafa ile telefonda görüştü

11:4522/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı, ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.


Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, Filistin Başbakanı Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldığını belirtti.


Görüşmede ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiğini ifade eden kaynaklar, Bakan Fidan'ın, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, bu konuda devam eden sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladığını aktardı.





#dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Filistin

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