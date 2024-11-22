Çocukları uykudayken katletti: 88 can kaybı 100'den fazla yaralı

İşgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi de hâlâ enkaz altında kaldı. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 10'u çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Aruki" ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı. Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Filistinli ailelere karşı 3 bin 838 katliam gerçekleştirdi.