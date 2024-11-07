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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Semih Bozkuş
19:487/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde birçok liderle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde birçok liderle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Birçok liderle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde ortak nokta ise ikili ilişkileri geliştirme vurgusu oldu. İkili görüşmelerde en çok üzerinde durulan bir diğer konu ise İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin saldırıların durdurulması, dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarında kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını ifade etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu
nun (AST) 5'inci zirvesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarını ele almak amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.
Zirvede Türkiye'yi temsil eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında birçok ülkenin liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk temas Von der Leyen ile oldu

Erdoğan, ilk olarak Avrupa Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen
ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede,
Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri ve
İsrail
'in
Filistin
'e yönelik saldırıları ele alındı.​​​​​​

NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi.

Kabulde, NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Hollanda Başbakanı Schoof ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı
Dick Schoof
ile de görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan,
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi
için gittiği Macaristan'da Hollanda Başbakanı Schoof'u kabul etti.

Hedef tüm başlıklarda işbirliğini artırmak

Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda işbirliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin
Avrupa Birliği
'ne tam üyelik hedefi ile çalıştığını, sürecin canlandırılmasının ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin birliğin de menfaatine olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarında kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

Macron ile 'vize serbestisi' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye
ile
Fransa
ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
Avrupa Birliği
’ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Ukrayna-Rusya
,
İsrail-Filistin
,
İsrail-Lübnan
ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

"Danimarka ile ikili ilişkiler güçlenecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı
Mette Frederiksen
ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Frederiksen'i kabul etti.

İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve
Gümrük Birliği
'nin güçlendirilmesi için Birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği'ne güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.



#Macaristan
#Budapeşte
#Recep Tayyip Erdoğan
#Avrupa Siyasi Topluluğu

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