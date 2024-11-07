Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Birçok liderle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde ortak nokta ise ikili ilişkileri geliştirme vurgusu oldu. İkili görüşmelerde en çok üzerinde durulan bir diğer konu ise İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin saldırıların durdurulması, dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarında kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında birçok ülkenin liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.
İlk temas Von der Leyen ile oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.
NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi.
Kabulde, NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.
Hollanda Başbakanı Schoof ile kritik görüşme
Hedef tüm başlıklarda işbirliğini artırmak
Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda işbirliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarında kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.
Macron ile 'vize serbestisi' görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
"Danimarka ile ikili ilişkiler güçlenecek"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Frederiksen'i kabul etti.
İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.