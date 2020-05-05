Kan donduran cinayette katil zanlısı suçunu itiraf etti

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi’nde önceki gece meydana gelen olayda, Soner Taşkın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra araçla birlikte ateşe verilmiş ve yaşamını kaybetmişti.

Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı’nda olayın şüphelisi olarak gözaltında tutulan Önder T.’nin (35), jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Önder T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilecek

Edinilen bilgiye göre, olay gecesi Soner Taşkın’ın önce Neşat A. (43) ile buluşup sonrasında araçla Önder T.’yi aldıkları ve Yomra’nın Gülyurdu Mahallesi’ne çıktıkları ve burada çıkan tartışmanın ardından Önder T.’nin belinden çıkardığı silahla Soner Taşkın’ı vurduğu, daha sonra araçtan çıkarak kapıları kilitleyip aracı ateşe verdiği bilgilerine ulaşıldı.

Önder T.’nin tanık bırakmamak için Neşat A.’yı da öldürmeye çalıştığı ancak başaramadığı ve arkasından birkaç el ateş ettiği belirtildi.

Soner Taşkın'ın içinde ateşe verildiği araç.

Alacak verecek meselesi nedeniyle Soner T.’yi öldürdüğü gerekçesiyle jandarmadaki gözaltı süreci devam eden Önder T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilecek. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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