Gündem Kanaat önderi Abdulkerim Çevikin katil zanlısı Sosyal medya mesajları için öldürdüm
BİTLİS

Kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdulkerim Çevik'i tabancayla vurarak, öldüren Yakup Ş., mahkemece tutuklandı. Akaryakıt istasyonu sahibi Yakup Ş.'nin ofisinde polis uyuşturucu madde buldu. Yakup Ş., uyuşturucu kullandığını kabul etmezken, Çevik’i amcasının oğlunun 150 bin TL'lik borcu nedeniye arabuluculuk yaptığı sırada tanıdığını, öldürme nedenini ise sosyal medya paylaşımları olduğunu söyledi. Polisin ise Yakup Ş.'nin, ceza almamak için böyle bir senaryo uydurmuş olabileceğini değerlendirerek, cinayeti çok yönlü araştırdığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Abdulkerim Çevik
Abdulkerim Çevik

Bitlis'teki olay, dün saat 10.00 sıralarında, Güroymak'taki Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursa gelen Yakup Ş., kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik (50) ile görüştü. Yakup Ş., görüşme sırasında, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkerim Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abdulkerim Çevik, dün yapılan otopsinin ardından yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla akşam vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten 2 saat sonra gözaltına alınan Yakup Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'te silahlı saldırı: Kanaat önderlerinden Abdulkerim Çevik öldürüldü
GÜNDEM
Bitlis'te silahlı saldırı: Kanaat önderlerinden Abdulkerim Çevik öldürüldü

Yakup Ş.'nin çalışanı: Senaryolar üretiyordu

Olayla ilgili olarak benzin istasyonu çalışanlarından bir kişi, emniyete verdiği ifadesinde patronu Yakup Ş.'nin son zamanlarda hayalperest hareketler sergilediğini kafasından senaryolar kurguladığını belirterek, “Yakup Ş. hem petrol istasyonunun sahibi hem de patronum olur. Amcasının oğlu F.Ş, iflas etti ve piyasaya borçlandı. Güroymak’ta bulunan A.D. adlı kişinin bizim istasyona 20 bin TL borcu vardı. Yakup’un amcasının oğlu F.Ş.’nin de bu kişiye 150 bin TL borcu vardı. Bu borcu ise A.D., Yakup’tan istiyordu. Bu borç nedeniyle A.D ve Yakup Ş. aracı olarak Abdulkerim Çevik’in yanına gittiler. Orda Abdulkerim Hoca, Yakup’u haklı gördü ve 150 bin TL borcu ödemesi gerekmediğini söyledi. ‘Ancak bu alacaktan A.D, biraz fedakarlık yapar ve geri kalan parayı Yakup öderse iyi olur’ şeklinde tavsiyede bulunmuş. Bunun üzerine Yakup sinirlenmiş. Bugün istasyona geldi ve bağırarak ‘Ben adam öldürdüm’ dedi. Patronum olan Yakup son zamanlarda hayalperest hareketler sergiliyordu. Hatta iki üç gündür de 'Tatvan’da darbe olacak' gibi şeyler söylüyor senaryolar kuruyordu. 'Adam öldürdüm' deyince ben de bu nedenle kendisini ciddiye almadım. Patronum ayrıca uyuşturucu kullanırdı” dediği öğrenildi.

Paylaşım iddiası

Yakup Ş. ise polisteki ifadesinde Abdulkerim Çevik’i amcasını oğlunun borcu nedeniyle yaptığı arabuluculuk sırasında tanıdığını öne sürerek, "15 gün önce Abdulkerim Çevik’le iflas eden amcamın oğlu F.Ş.’nin 150 bin TL borcu için konuştuk. Bunun benden tahsil edileceğini söyledi. Ancak kabul etmedim. Daha sonra internetten paylaşımlarını inceledim. Paylaşımlardaki ikinci kelimenin şifreli olduğunu düşündüm. Bu şifrelerle bazı kesimlere mesaj gönderdiğini düşünmeye başladım. Bu düşünce de hiç kafamdan gitmedi. Olayda kullanmış olduğum tabancayı da bir kamyoncudan 32 bin TL karşılığında satın aldım. Olay günü de öldürmeye karar verdim. Yanıma 3 silahı da aldım. Bulunduğu Eren Tepesi denen yere gittim. Yanına girdim. 150 bin TL muhabbeti hiç geçmedi. Ben girdiğimde tekti. Daha sonra birileri geldi yanına. O sırada aşağıya indim. Dışarda bulunan türbeyi cep telefonumla kamerayla çektim. Aracıma girdim oturdum. Tekrar aklıma gelince de odaya tekrar girerek Abdulkerim Çevik’e ateş ettim. Sendeleyerek geliyordu bir kez daha ateş edip istasyona geldim” dedi.

Cezadan kurtulma çabası

Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri cinayeti daha önceden planladığı ihtimaline ve yanında çalışan işçinin verdiği ifadeye göre bu kişinin bu tür hayalperest ve senaryolar üretmesi nedeninin cezadan kurtulmak için yapma ihtimalini de çok yönlü araştırıyor.

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