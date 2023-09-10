Kandil çetelerine ABD kalkan oldu

Anlaşmaya göre örgüte karşı savaşan ve esir alınan Arap gençler serbest bırakılacak, Arap aşiretlerinin örgütten ganimet olarak aldığı ağır silahlar teslim edilecekti. Ancak terör örgütü ateşkesin ardından bölgede 50 genci tutukladı. Bazı bölgelerde de örgüte karşı gelen sivillerin evleri ateşe verildi. Daha önce Deyrizor’da yaşayan ve PKK/YPG zulmü nedeniyle göç ettirilip Afrin’e yerleşen El Cimlen Aşireti Şeyhi Muhammed İbrahim el-Cihem ve 100 binin üzerinde üyesi bulunan El bu-Hayyat Aşireti Şeyhi Tarık Serhan el-Fares, bu ateşkesi kabul etmediklerini duyurdu.

Kandil’den gelen ve Suriyeli dahi olmayan PKK’lı militanların ülkelerini bölmeye çalıştığını, bölgede Araplara, Türkmenlere ve Kürtlere etnik ayrımcılık yaparak zulmedildiğini anlatan Tarık Serhan el-Fares, “Onlardan korkmuyoruz. Topraklarımız için savaşıyoruz ve halihazırda 1 milyondan fazla üyemizle mücadeleye devam edeceğiz. Bu insanlar cepheye gitmek için sıralarını bekliyor. 1 milyon aşiret mensubu ile hava savunma sistemi de sağlanırsa örgütü bitirmeye hazırız” dedi. El-Fares, şöyle konuştu: “Aşiretler için burada Arap çocuklarının zorla silah altına alınması, örgütün bölücü ideolojisini çocukların zihinlerine yerleştirmeye çalışmaları, kadınlarımıza, kızlarımıza taciz ve tecavüzleri, sağlık alanında hiçbir çalışmanın yapılmaması, insanlara işkence ederek, döverek küçük düşürmeye çalışmaları ve açlıkla sindirmek istemeleri artık bölgede öfke patlamasına neden oldu. Çünkü onlar buranın asli unsurları, yerlileri değiller. Kandil’den gelen teröristlerin burada devletmiş gibi bizi yönetmeye çalışması katlanılır bir şey değil.”