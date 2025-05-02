Kandıra sahillerine karavan girişi yasaklandı: Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak

Kandıra Kaymakamlığı tarafından, yalnızca Cebeci ve Seyrek sahillerinde belirlenen karavan park alanları dışında karavanla konaklama yapılması yasaklandı. Alınan kararla birlikte, izinsiz alanlarda karavanla konaklayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.