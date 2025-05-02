Kandıra sahillerine karavan girişi yasaklandı: Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahil bölgelerinde karavanla konaklamak yasaklandı. Belirlenen alanlar dışında park edenlere idari yaptırım uygulanacak.
Kandıra Kaymakamlığı tarafından, yalnızca Cebeci ve Seyrek sahillerinde belirlenen karavan park alanları dışında karavanla konaklama yapılması yasaklandı. Alınan kararla birlikte, izinsiz alanlarda karavanla konaklayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Yasağa uymayan ve kurallara aykırı şekilde park edilen karavanların Yediemin otoparklarına çekileceği belirtildi. Yasağın gerekçeleri arasında çevre kirliliği, yoğunluk nedeniyle yaşanan asayiş sorunları ve halk plajlarının kullanım hakkının korunması gösterildi. Yetkililer, vatandaşları yalnızca belirlenen karavan park alanlarını kullanmaları konusunda uyarırken, yaz sezonu boyunca denetimlerin artırılacağı ifade edildi.