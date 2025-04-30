İSPARK 36 otoparkı neden kapattı

İBB iştiraklerinden İSPARK’a ait 36 otopark, deprem yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. İBB Zabıta ekipleri, İSPARK’a ait 36 otoparkı mühürledi. Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zemin Altı Otoparkı ve Küçükçekmece’deki Fevzi Çakmak Meydanı Zemin Altı Otoparkı’nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı. Otoparklara giriş yasaklanırken çıkışlar ise açık bırakıldı.





RUHSAT MI, YANGIN MI, DEPREM Mİ?

Ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği iddia edilen otoparklarla ilgili açıklama İBB’den geldi. O açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İBB'ye iletilen 25 Şubat 2025 tarih ve 841503 Sayılı “Yangın Tedbirleri” konulu yazı doğrultusunda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Öte yandan, 23 Nisan 2025'te meydana gelen Silivri depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir. Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır” ifadeleri kullanıldı.





ARAÇ PARK ETMEYE YER YOK

Olası büyük İstanbul depremiyle ilgili önlemleri yetersiz bulunan, 2024 bütçesinde deprem ve kentsel dönüşüm için sadece yüzde 2,3 pay ayıran İBB, otoparkları kapatmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Yıllardır vatandaşları güvensiz otoparklara yönlendiren, deprem riskini yeni fark eden ve yeni otopark açmayan İBB büyük tepki çekti. Küçükçekmece’deki otoparka giremeyen vatandaşlardan Levent Komanlı “Mühürlendiğini söylüyorlar. İBB mühürlemiş. Gerekçe yok. Nedenini kimse söylemiyor. Görevli arkadaşlar da bilmiyor” dedi. Uğurcan Kurucu ise “7 aydır aboneyim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Herhangi bir mesaj gelmedi, bilgilendirme yapılmadı. Sosyal medyada duyup geldik” şeklinde konuştu.





BATMAK ÜZERE

İSPARK’ın iflasın eşiğinde olduğu Sayıştay Başkanlığı’nın İBB 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’na yansımıştı. Rapora göre İSPARK A.Ş.’nin İBB’ye Aralık 2023 itibarıyla 253 milyon 780 bin TL borcu bulunuyor. Bunun yanı sıra İSPARK tarafından işletilen açık, kapalı ve zemin altı otoparklardan 138 tanesi ruhsatsız şekilde faaliyet gösteriyor ve bu otoparklara park eden araçların her türlü zarara karşı sigortası da bulunmuyor.



