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Kanınız yerde kalmaz

Biri Suriye’de PKK’nın havan saldırısıyla, diğeri Irak’ta terörist kurşunuyla şehit düştü. Uzman Onbaşı Harun Çınar ve Sözleşmeli Er Alparslan Kurt, intikam yemini ve dualarla toprağa verildi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehidimizin cenaze töreni
Şehidimizin cenaze töreni

Barış Pınarı harekât bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekâtı’nda teröristlerle çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt memleketlerinde toprağa verildi. Şehit Harun Çınar için Hatay’daki Bitiren Mahallesi Camii’nde düzenlenen törende şehidin babası Hikmet, annesi Emine Çınar ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Devlet erkânı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bekar olan 22 yaşındaki şehit Çınar’ın biri 6 yaşında 3 kardeşinin olduğu öğrenildi. Irak kuzeyinde PKK’lılarla çatışırken şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt’un naaşı da memleketi Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köy mezarlığında toprağa verildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt’un cenazesi karayoluyla Mutki’ye bağlı Dereyolu köyüne getirildi. 23 yaşındaki şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin kıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin babası Feyyaz ile annesi Sevim Kurt ayakta durmakta zorluk çekti.

  • Alparslan Kurt
  • ***
  • Harun Çınar

Silah kazası

  • Recep Özmen
  • Hakkari’de Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen (25) silah kazası sonucu şehit düştü. Özmen’in şehadet haberi, Konya’nın Akşehir ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin Meydan Mahallesi’ndeki evine gelen Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Fatih Kadiroğlu, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, şehidin ailesine oğullarının şehadet haberini verdi. Gözyaşı döken Ruziye Özmen ve babası Salih Özmen’i yakınları teselli etmeye çalıştı. Evi Türk bayraklarıyla donatılan şehidin anne ve babasının işitme engelli olduğu öğrenildi. Şehit Özmen’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliğine defnedilecek.

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