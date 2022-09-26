Kanlı Pazar: Yedi kaza 15 can

Malatya'daki kaza sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Kuşadası'nda tatil yapan ve Malatya'ya döndükleri öğrenilen Murat Yavuz (59) yönetimindeki hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık Yavuz (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su (7) yaşamlarını yitirdi. TIR sürücüsü Hüseyin D.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kars'taki kaza ise Sarıkamış ilçesinde yaşandı. Uğur Güngör idaresindeki TIR, Kars- Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Sarı ile aynı araçtaki Nuh Aslan ve İsmail Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan Adem Çelik ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Çelik ile yaralanan TIR sürücüsü Güngör, hastaneye kaldırıldı. Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Denizli’de bir bebeğin hayatını kaybettiği kazaya ise patlayan lastik sebep oldu. Denizli’den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 buçuk yaşındaki Öykü Ü. hayatını kaybederken, Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. yaralandı.

Ankara'daki kazada da 2 yaşındaki Bülent Tosun hayatını kaybetti. Ankara-Ayaş yolu Kartal Çeşme mevkisinde meydana gelen kazada Beypazarı'na geziye giden ailenin bulunduğu Engin Tosun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle takla attı.

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Arabada Engin ve eşi Hatice Tosun yaralanırken, çocukları Bülent Tosun sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

Otomobile arkadan çarptı

İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaziemir'den Buca yönüne giden Ali Sarı'nın kullandığı motosiklet, İzmir Çevreyolu Otokent Kavşağı yakınlarında, aynı yönde giden bir otomobile arkadan çarparak devrildi. Sarı olay yerinde hayatını kaybetti. Manisa Turgutlu'da ise yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yardım ederken şehit oldu