Kanser hastası çocukların ‘KANKA’sı oldular

KANKA Derneği Başkanı ve ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, üniversite öğrencilerinin kanser hastası çocuklar için çalıştıklarını söyledi. Kanser hastalığının tedavisinin uzun sürebildiğini ve onları bu süreçte mutlu etmenin önemli olduğunu vurgulayan Karakürkçü, "Tedavide hastanın morali ne kadar iyiyse tedavi süreci de o kadar iyi gidiyor. O yüzden hastalarımızı devamlı motive etmeye çalışıyoruz. Şu anda öğrencilerimizin yaptıkları da bu. Yani hastalarımız ne kadar motive olursa, bu işi yeneceklerine, kendilerine ne kadar inanırlarsa, moralleri ne kadar iyi olursa sonuçlar da o kadar iyi oluyor" diye konuştu.