Sadakataşı'ndan insanlık dramının yaşandığı Cebaliye'ye acil yardım

Bir aydır İsrail’in düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiği ve büyük bir insani dram yaşanan Gazze’nin Cebaliye bölgesine Sadakataşı tarafından gıda kolisi, su, bebek maması ve battaniye dağıtımları gerçekleştirildi.

Cebaliye’ye acil yardım

Derneğin bölgede bulunan gönüllü ekipleri acil yardım çalışmaları kapsamında 600 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Temiz suyun hayati derecede öneme sahip olduğu Cebaliye’de dernek düzenli olarak temiz su dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek ekibi yardımların devamında 2 bin kutu bebek mamasını Gazzeli ailelere ulaştırdı.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Son bir aydır yoğun saldırıların olduğu ve muhasara altında olan Cebaliye bölgesine gönüllü ekibimiz aracılığıyla düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bölge halkına destek olmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;