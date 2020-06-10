Kanserden ölen kadının vasiyeti üzerine ailesi hastaneye ambulans bağışladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde akciğer kanserinden hayatını kaybeden kadının eşi ve kızı, hastaneye ambulans bağışında bulundu. Bu vasiyeti yerine getirmek için harekete geçen Hasan Bilge ve kızı Ebru Bilge Akyön, "Vefatından 15 gün önce hastaneye ambulans almak istediğini, insanların şifa almasını, memlekete bir faydası olması istediğini söyledi. Bizler de bir an önce annemiz hayattayken ambulansı getirip hizmete sokalım, onu görerek son nefesini versin istedik. Annemize ambulansı çalışırken göstermek nasip olmadı ancak yoğun bakımda yatarken, hastane yönetiminin yardımı ile alınan ambulansın fotoğraflarını kendisine gösterebildik. 'İçine giren herkese şifa olsun' dedi ve o gece kaybettik" dedi.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 14:40 AA