Kantinlerde pandemi tedbirli satış ​

Pandemi nedeniyle bir dönem kapalı kalan okullar tekrar açıldı. Kantinler de hizmet vermeye başlarken, çalışanlar tedbirlerini artırdı. Kantin çalışanları ise virüs riskini azaltmak ve öğrencilere güvenli bir hizmet sağlamak için aşı oluyor. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantinciler olarak okulların açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Osmanoğlu, “Pandemiden dolayı öğrenciler bir süre okula gidemedi. Dolayısıyla kantinlerde kapalı kaldı. Yüz yüze eğitimin tekrar başlaması olumlu sonuçlar getirecektir. Kantinlerde, bakanlığın bize tebliğ ettiği hijyen tedbirlerini harfiyen uyguluyoruz. Öğrenciler sosyal mesafeye uyarak ve maskeli bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
AŞISIZ HİÇBİR ÇALIŞAN YOK
- Kantinlerde tüm çalışanların koronavirüs aşılarını olduklarını belirten Osmanoğlu, “Aşısız hiçbir çalışanımız yok, aşı kartları da mevcut. Kantin çalışanları pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde çalışıyorlar. Tüm ürünlerimiz ambalajlı bir şekilde satılıyor” dedi. Osmanoğlu, kantindeki ürünlere bu sene yüzde 10 ila 15 arasında bir zam yapıldığını söyleyerek, fiyatları öğrencilerin alabileceği seviyelerde tutmaya çalıştıklarını kaydetti.