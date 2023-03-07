Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

AK Parti tarafından hazırlanan Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. 10 maddeden oluşan kanun teklif ile; doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlardaki plan, yapım ve benzeri her türlü imar işleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynak sağlanması öngörüldü. Buna göre, Afet Yeniden İmar Fonu, söz konusu çalışmalar için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olacak. Teklif ile “her nevi nakdi bağış, yardım, hibe, bütçeye konulacak ödenek ile yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan sağlanacak finansman ve kaynaklar” bu fonda bir araya getirilecek. Buradan proje ve harcamalar için kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak. Fon, Hazine başkanlığında; Çevre, Enerji, Tarım, İçişleri, Ulaştırma bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek.