Gündem Kapadokyanın kapısında balonlar havalandı
KAYSERİ

Kapadokya’nın kapısında balonlar havalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yoğun çalışmaları sonucu Soğanlı bölgesinde balon turizmi başladı ve Başkan Büyükkılıç’ın da katıldığı törenle ilk uçuş yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri!de ilk uçuş yapıldı.
Kayseri!de ilk uçuş yapıldı.

Kayseri turizminin çeşitlendirilmesi için önemli bir hizmet olan balon turizmi resmen Kayseri’de de başladı. Soğanlı bölgesinde yapılan ilk uçuşta üç balon havalandı. İlk uçuşa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmuz Günaydın, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da katıldı.

Balon turizmi başladı.

Uçuş öncesi bir açıklama yapan Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, balon turizminin Kayseri turizmine ciddi katkılar sunacağını söyledi.

DURMAK YOK

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da açıklamasında sanayi ve ticaretin merkezi olan Kayseri’nin turizmin de merkezi olması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Balon uçuşlarıyla turizm için en önemli çalışmalardan birisine imza atıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti. Gastronomi çalıştayı yaptıklarını, Kültepe için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü, sağlık turizmini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını hatırlatan Büyükkılıç, “Durmak yok Kayseri turizmini çeşitlendirmeye devam” diye konuştu.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin ‘Hayırlı olsun’ dilekleriyle katıldığı bu önemli günle ilgili konuşan Vali Şehmus Günaydın da “Kayseri için önemli bir girişim. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Kayseri’mizin sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından balon turizmi resmen Kayseri’de de başladı ve ilk uçuşlar gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde üç balonun havalandığı ilk uçuşa Kayseri protokolü de katıldı. Soğanlı vadisinin eşsiz güzelliği ve güneşin doğuşu havalanan balonlardan izlendi.

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