Kapalı devre kongre

Seçim hezimeti sonrası Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti'de peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldız yaptığı açıklamada "Sebebi kişisel değil, sistemsel. Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi." ifadelerine yer verdi.