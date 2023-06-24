Kapalı devre kongre

İYİ Parti lideri Meral Akşener.
Mayıs seçimlerinin ardından sessizliğe bürünen İYİ Parti’de bugün kongre günü. Seçimlerin ardından başlayan değişim seslerinin bertaraf edildiği partide, bugün yapılacak kongreye vatandaşlar alınmayacak. Genel Başkanlık yarışında Meral Akşener’in karşısına rakip çıkmayacak ve Akşener de delegenin önüne partideki yönetimi belirleyecek isimlerin olduğu blok liste koyacak. Akşener, “İttifak devam edecek mi?” tartışmalarına da kongrede nokta koyacak. Seçimlerin ardından İYİ Parti’de yönetime eleştirel tavır alarak kurulan Ortak Akıl Platformu, aday çıkarmama kararı aldı.
MUHALİFLER GİK DIŞI
Başkanlık divanında önemli değişiklikler yapacağı belirtilirken, Akşener’in stratejilerine karşı çıkabilecek isimlerin Genel İdare Kurulu’nun dışında tutulacağı kaydediliyor. Öte yandan ATO Congresium’da bin 350 delegenin oy kullanacağı kongreye vatandaşların alınmayacak olması dikkat çekti. Kurultay için tanıtım afişi dahi hazırlanmadı. Delegeler, milletvekilleri danışmanları, kurultayın organizasyonunda bulunan teşkilat mensupları ve basın mensupları hariç, hiç kimse kongreye giriş yapamayacak.