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ANKARA

Kapalı oylamada muhalefet çözülür

AK Parti, muhalefetin randevu bile vermediği başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğinde referanduma gitme olasılığını tartışmaya başlarken gizli oylamada muhalefetin fire vereceğini hesap ediyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Kapalı oylamada muhalefet çözülür
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin ilk ziyaretini önceki gün MHP’ye yaptı.

AK Parti, muhalefetin randevu bile vermediği başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğinde referanduma gitme olasılığını tartışmaya başlarken gizli oylamada muhalefetin fire vereceğini hesap ediyor. AK Parti kaynakları, teklifin komisyon aşmasında muhalefetin tavrının netleşmesini beklerken "Genel Kurul'un kapalı oylama usulüne göre yapılacak olması, muhalefet partilerinin grup kararı almasına karşın milletvekillerinin bağımsız iradesiyle hareket etmesine neden olabilir. Genel Kurul'da tavrın ne olacağı önemli. Bu aşamada, çözümsüzlüğü tercih edeceklerini düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı. Düzenlemenin referanduma gitmesinin muhalefetin aleyhine olacağı belirtilen AK Parti cephesinde “DEVA’nın açıklamalarında kendi anayasa tekliflerini getireceklerini açıklamaları hayır demek için bir sebep bahane arıyorlar. Hayır demek için kendilerine bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Bu konun her türlü konudan bağımsız bir şekilde tartışılmaya açılmadan Meclis'ten geçmesini ister” değerlendirmeleri yapılıyor.

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