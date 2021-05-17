Kapanma bitti otogarlarda hareketlilik başladı: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

Koronavrüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.



Bu sabah saat 05.00'da sona eren 17 günlük tam kapanmayı İstanbul'da geçirenler , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine dönmeye başladı.

MEMLEKETE DÖNÜYORUZ

Kırklareli'ne giden Erdinç Öztürk, "17 günü İstanbul'da geçirdim kısıtlamadan dolayı kaldık burada. Şimdi geri gidiyorum işimin başına" dedi. Bursa'ya dönen Muradiye Tüfekçi de "Maalesef rehin gibi kaldık, iş yerim kapalı olduğu için kızıma gittim, bu süreci öyle değerlendirdim" şeklinde konuştu. Otobüs şoförü İbrahim Ömer, "İzmir'den döndüm, Marmaris'e gideceğim buradan. Şu an İstanbul'dan dönüşler yoğun, İstanbul'a gelişlerde o kadar yoğunluk yok. Ama yarın, bugün ne olur bilmiyorum" diye konuştu. Otobüs firması yetkilisi Ünal Örs, "Herhangi bir sıkıntı yok, daha henüz yoğunluk başlamadı, belki bugün yarın başlar" dedi.





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FOTOĞRAF 5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprü girişlerinde, Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu oluştu Trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 40'a yükseldi. Köprü üstündeki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi. BiP'te paylaş

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