Gündem Kapanma bitti otogarlarda hareketlilik başladı 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk
İSTANBUL

Kapanma bitti otogarlarda hareketlilik başladı: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

17 günlük kapanmanın sona ermesiyle otogarlarda hareketlilik başladı. Bu sabah saat 05.00'da sona eren 17 günlük tam kapanmayı İstanbul'da geçirenler , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine dönmeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Kapanma bitti otogarlarda hareketlilik başladı: 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

Koronavrüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.


Bu sabah saat 05.00'da sona eren 17 günlük tam kapanmayı İstanbul'da geçirenler , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine dönmeye başladı.

MEMLEKETE DÖNÜYORUZ

Kırklareli'ne giden Erdinç Öztürk, "17 günü İstanbul'da geçirdim kısıtlamadan dolayı kaldık burada. Şimdi geri gidiyorum işimin başına" dedi. Bursa'ya dönen Muradiye Tüfekçi de "Maalesef rehin gibi kaldık, iş yerim kapalı olduğu için kızıma gittim, bu süreci öyle değerlendirdim" şeklinde konuştu. Otobüs şoförü İbrahim Ömer, "İzmir'den döndüm, Marmaris'e gideceğim buradan. Şu an İstanbul'dan dönüşler yoğun, İstanbul'a gelişlerde o kadar yoğunluk yok. Ama yarın, bugün ne olur bilmiyorum" diye konuştu. Otobüs firması yetkilisi Ünal Örs, "Herhangi bir sıkıntı yok, daha henüz yoğunluk başlamadı, belki bugün yarın başlar" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu
FOTOĞRAF 5
Title
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprü girişlerinde, Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu oluştu
Title
Trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 40'a yükseldi. Köprü üstündeki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Title
Title
Title
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu
17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle bugünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi.

Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi
FOTOĞRAF 11
Title
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar süren tam kapanma bitti, dönüş yolculukları da başladı. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbul’a çevirdi.
Title
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.
Title
“BİLETLERİMİZ SATILDI, ARABALARIMIZ DOLU” <br>< br> 40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamının satıldığını söyledi.
Title
Tekin, “Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbul’a dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80’lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu” diye konuştu.
Title
MEMLEKETLERİNE GİDENLER DÖNÜYOR 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na eşi ve oğlunu karşılamaya gelen Gökhan Soysal, “Dönüş başladı maalesef. Kapanma bitiyor. Eşim sağlıkçı 15 gün önce gitmişti, döndüler şimdi malum yarın iş başı” dedi.
Title
Muş'tan gelen Ali Fırat ise, “Kapanmadan önce gitmiştik, yarın mesai başlıyor. Tatil hep evde geçti. Ailemizle evde oturduk, geldik. Ayın 27’sinde gitmiştik. Karardan hemen sonra gittim. Bahane oldu bize de” diye konuştu.
Title
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Title
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Title
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Title
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Title
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma bitti, dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi. Otobüs şirketlerinden yetkililer, “Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu” diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini söyledi.


Abone Ol Google News
10 bin doları çalındı

10 bin doları çalındı

​Ummanlı turist Taksim'de gözyaşlarına boğuldu.
36 ilde yağış bekleniyor

36 ilde yağış bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
CHPli Tekin: HDPliler neden bakanlık yapmasın?

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
Önce çaldı sonra not yolladı

Önce çaldı sonra not yolladı

​'Abla çaldıklarım bir lira ediyor hakkını helal et'
10 dakikada<br>sekiz bomba saydık

10 dakikada
sekiz bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.
Dört parçalı Filistin

Dört parçalı Filistin

​İsrail işgali bütün vahşetiyle devam ederken, Filistinliler kendi topraklarında yaşam mücadelesi veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.