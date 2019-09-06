Kapıları açarız

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’den yeni göç dalgasına dikkat çekerek, güvenli bölge resti çekti:

Türkiye’de bulunan ve sayıları 3 milyon 650 bini bulan Suriyeli sığınmacıya 8 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 40 milyar doları buldu. Verilen sözlerini tutmadılar. Verseler de vermeseler de bu adımı atmaya devam edeceğiz. Güvenli hale getirilen bölgelere dönen Suriyeli sayısı 350 bini buldu ama bu yeterli değil.

30 KİLOMETRE DERİNLİKTE YAPALIM

Biz diyoruz ki öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki bunu Sayın Trump’la, Sayın Putin’le de konuştum. Böyle bir güvenli bölgede ‘gelin’ dedik, buralarda bizler Türkiye’de çadır kentler var ve biz burada adeta konut yapıyoruz ve bu konutlara da bu güvenli bölgede bunları taşıyalım. Sizler bize mali destek verin, bir taraftan lojistik destek verin, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım.

BİR YERE KADAR KATLANDIK

‘Çok güzel bir teklif.’ Tamam güzel teklifse hadi verin, başlayalım bu işe. Ama yok. Biz tabii yine kovalamaya devam edeceğiz. Bunlar var ama bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Onu da söyleyeyim. Farklı yer nedir? Böyle oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek vereceksiniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz.

REKLAM

YÜKÜ SADECE BİZ Mİ ÇEKECEĞİZ

Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Siz de bakalım nasıl taşınırmış bunu bir görün. Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere bugün buradan söylüyorum dünyadan olması gereken desteği alamadık, almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Bunu söylüyorum. Tabii bu işleri yoluna koyana kadar biz bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz.

EYLÜLÜN SON HAFTASINA KADAR

Tüm gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölge ile muhataplarımızın kafasındaki güvenli bölge arasında çok ciddi farklar olduğunu gösteriyor. İdlib tarafında milyonlarca yeni sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya bulunan Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma şansı yoktur. Geçtiğimiz günlerde de ifade ettiğim gibi, Eylülün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız.

EN AZ 1 MİLYON SURİYELİ

Bunu Amerikalı dostlarımız ile yapmak hepimiz için en ideal yoldur ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Hedefimiz ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmek. Önümüzdeki günler ve aylar bu çerçevede vereceğimiz büyük mücadeleyle geçecek.

Tehditler bizi korkutamaz

Türkiye’nin hala ciddi sıkıntı yaşadığı konuları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Özellikle hava savunma sistemleri, yeni nesil savaş uçakları, yüksek teknolojiye dayalı kimi ürünlerin tedariki konusunda ülkemizin önüne sürekli engeller çıkarılıyor. Hiç şüpheniz olmasın, önümüze çıkarılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz. Tam tersine yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler” dedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz sürekli birilerinden korkar halde yaşarsak bilesiniz ki yaşama hakkınız olmaz, hakkımız olmaz. Önümüzdeki dönem bu bakımdan yeni ve gerçekten tarihi önemde gelişmeleri hep birlikte yaşayacağımız bir dönem olacaktır. Biz bu yolda yürürken birçok korkakları da tanıdık, yani onu da bilesiniz. Bize korkaklık noktasında nasihatte bulunanları da iyi biliriz. Bunu da biliyoruz. Bugün parlamentoda olan siyasi partilerin içerisinde de bu korkakların boyunu posunu her şeyi her şeyini gayet iyi biliriz. Bize ‘Ortadoğu’da ne işiniz var’ diyenlerin, bunu niye söyledikleri belli. Ama ne işimizin olduğunu onlara gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz.”

Kadrolarımızı yeni isimlerle tahkim edeceğiz

Erdoğan, “Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil” bilgisini verdi. AK Parti’nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme, tazeleme, büyütme geliştirme kabiliyetine sahip olması olduğunu aktaran Erdoğan, “Her kongremizin her milletvekili ve belediye başkanlığı seçimini, her görevlendirmeyi işte bu özelliğimizin yeni bir tezahürü olarak gerçekleştirdik. 7’nci Olağan Büyük Kongremize de aynı anlayışla gideceğiz. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de daha da sıklaştıracağız. Kuruluşundan bugüne partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz. Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadroları tahkim edeceğiz” dedi.

Geriye dönüş yok

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1961 ve 1982 darbe anayasalarıyla daraltılan siyasi alanı da genişlettiğini dile getiren Erdoğan, “Sivil siyasetin üzerinde yıllardır Demokles’in kılıcı gibi duran yapılar kendi görev alanlarına çekilmiştir. Milletimizin beklentilerine maziden atiye giden tarihi yürüyüşüne en uygun yönetim modelini ülkemize kazandırdığımıza inanıyoruz. CHP’nin yeni sistemden hazımsızlık duymasının nedeni, sistemin getirdiği işte bu büyük demokratik dönüşümdür. CHP ve şürekası imtiyazlarını kaybettikleri için bu kadar rahatsız oluyorlar. Ancak CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönüş yoktur. Milletimiz uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği bu kazanımın elinden alınmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecektir” dedi.

REKLAM

Üçüncü sondaj gemisi gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi konuma gelmesini vakitlice edindiği sondaj ve sismik araştırma gemilerine borçlu olduğuna işaret ederek, “Bundan önce kiralama yöntemleriyle gidiyor, dileniyor ve büyük rakamlarla sondaj gemileri, sismik araştırma gemileri alıyorduk ama şimdi kendimize ait iki adet sondaj gemimiz, iki adet de sismik araştırma gemimiz var. Bir ihtimal belki üçüncü sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. Bütün bunlarla beraber, biz Doğu Akdeniz’de şu ne diyor, bu ne diyor, değil. Biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz korvetlerimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var. Bütün bu haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. Onları yerinde de aynı şekilde takibini devam ettireceğiz” dedi.