Kapımızın önü dahi bizim değil

Hayvan rehabilitasyon merkezi yapılacağı belirtilen alanın karşısındaki sitede yaşayan Canan Doğancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden sonra İstanbul’daki reklam alanlarının pek çoğunda görülen ‘İstanbul Senin’ sloganına atıfta bulundu. Doğancıoğlu, “Yıllardır paylaşımcı demokrasiyi savundular, yıllardır halkın demokrasinin ve yönetimin içinde olması gerektiğini savundular. ‘İstanbul Senin’i geçtik, ilini geçtim, ilçeyi, mahalleyi, sokağı geçtim. Şu an yapılmakta olan bu proje, kapımızın önünün dahi bizim olmadığını göstermektedir” dedi.

Bölgede yapılan çalışmalar

CHP’nin ‘Derman Belediyeciliği’ seçim sloganını da hatırlatan Doğancıoğlu, “Biz belediyemize, bu projeye sadece ve sadece yerine karşı olduğumuza dair 350-400 imzaya yakın imzalar teslim ettik. Hiçbir şekilde dikkate alınmadı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mahkememizi açtık. Bütün herkesi; Sayın İmamoğlu’nu, Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve savcılarımızı göreve çağırıyorum ve sesimizi duymalarını istiyorum” açıklamasında bulundu. Çevre sakinlerinden Ekrem Şener de projenin her aşamasının mevzuatlara aykırı yürütüldüğünü söyledi.