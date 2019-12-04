Kar İstanbul'a yaklaştı: Kırklareli ve Edirne kara teslim

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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Marmara ısınacak Doğu donacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde de kar bekleniyor. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor.