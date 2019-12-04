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EDİRNE

Kar İstanbul'a yaklaştı: Kırklareli ve Edirne kara teslim

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne ve Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü.

Haber Merkezi AA
Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili olmaya başladı.
Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

KISA SÜREDE HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

  • Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan’a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Edirne'de etkili olan kar yağışı
  • Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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