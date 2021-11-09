Karabağ Zaferi Ankara’da kutlandı

​Ankara’da bulunan sivil toplum örgütleri, siyasi kuruluşlar, aydınlar ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte açılışında konuşan Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi Türkiye temsilcisi yazar-gazeteci Oktay Hacımusalı 44 günlük Savaş’ın Azerbaycan için önemini anlattı.

Ankara’da bulunan sivil toplum örgütleri, siyasi kuruluşlar, aydınlar ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte açılışında konuşan Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi Türkiye temsilcisi yazar-gazeteci Oktay Hacımusalı 44 günlük Savaş’ın Azerbaycan için önemini anlattı.

Hacımusalı, Azerbaycan'da yüzyıllardır birarada yaşayan farklı din ve etnik grupların temsilcilerinin omuz omuza savaşarak ülkeyi işgalden kurtardığını vurguladı.

DÜNYA Zaferin 1. yılı

Ankara Azerbaycan Kültür ve Sanat Derneği başkanı araştırmacı yazar Dr. Derya Akdemir de, Azerbaycan’ın kadim kültürünün siyasi ve ideolojik düşünce üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu belirterek, kendisini Azerbaycanlı ve Türk olarak gören herkesin canı ve kanıyla vatanının yanında olduğunu, kalbinin zafer heyecanıyla çarptığını söyledi.

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BU KARDEŞLİK ÖLÜMSÜZ

Türkiye'nin eski Bakü Askeri Ataşesi, Em. Tuğgeneral Yücel Karauz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Azerbaycan’ın efsanevi kahramanı Sultan Bey'in torunu Necip Laçın, İç Anadolu Derneği Genel Başkanı İsmet Taş, Osmanlı Seferberlik Halk Hareketi Genel Başkanı Mehmet Barbaros Öztürk’ün de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirlerine manevi destek vererek adım adım ilerlediklerine işaret edilerek, Karabağ Savaşı’nda kazanılan zaferle daha da güçlenen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ölümsüzlüğüne vurgu yapıldı.

Etkinlikte, Karabağ Zaferinin yıl dönümü, şiirlerle, müziklerle, Mevlevi ve Efe dansları ile kutlandı.