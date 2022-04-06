Karadeniz gaz sahasına mayın koruması

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İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik yürütülen teftişe ilişkin bugün yaptığı açıklamada, 'ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığını' duyurmuştu. Açıklama sonrası iddialara yanıt veren İBB yönetimi, "86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiştir" diyerek adeta bir itirafta bulundu.