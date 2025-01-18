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Karadeniz'de fırtına uyarısı: Hızı saatte 75 kilometreye ulaşacak

Karadeniz'de fırtına uyarısı: Hızı saatte 75 kilometreye ulaşacak

12:5418/01/2025, Cumartesi
IHA
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Orta Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Orta Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz'de hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına uyarısında bulundu.

MGM, Analiz ve Tahmin Merkezi, Kastamonu-Samsun arasında Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı yaptı. Fırtına hakkında yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.

#Meteoroloji
#Orta Karadeniz
#Fırtına

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