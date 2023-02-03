Karadeniz'deki 4 ilde 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Rize'de kardan dolayı İkizdere'de 29, Çayeli'nde 9, Çamlıhemşin'de 8, Ardeşen'de 6 ve Fındıklı'da 1 olmak üzere 53 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve turizm merkezi Ayder'de ulaşımın aksamaması için yolları temizleyip buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Trabzon

Trabzon'da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yağış dolayısıyla Araklı, Arsin, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı ve Sürmene ilçelerinin yüksek kesimlerindeki 24 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından, iş makinesi operatörlerinin Karadeniz müziği eşliğinde yürüttükleri karla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşılan video dikkati çekti.

Artvin

Artvin'de iki gündür devam eden karın ardından 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağış yüzenden Şavşat'ta 41, Yusufeli'nde 16, Ardanuç'ta 11, Borçka'da 6 ve merkez ilçede 3 olmak üzere 77 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar dolayısıyla 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Öze İdaresi ekipleri, Torul ve Kürtün ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 3'er köyün yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, yol açma çalışmalarında cenaze ve diyaliz hastası olan köylere öncelik verdiği de aktarıldı.

Giresun

Giresun'un önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kümbet Yaylası'nda kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Dün etkili olan kar yağışı sonrası Dereli ilçesinde yer alan 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.