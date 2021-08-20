​Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı artıyor

Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı.

Yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) yükseldi. Kayıp ihbarı ise 34.

"İNSANLAR EVLERİYLE BİRLİKTE GİTTİ"

Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde, selden kurtulanlar, yaşadıklarını unutamıyor. Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 ev sel sularına kapıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi. Bölgedeki selde en çok hasar gören yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde, selden kurtulanlar ise hem komşularını hem evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bu kişilerden biri de evli ve iki çocuk annesi Nurten Ünlü. Ünlü, selden kurtulduklarını ancak her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

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Yaşadıkları afetin çok büyük olduğunu ifade eden Ünlü, "Komşularımızdan 15 kaybımız var, insanlar evleriyle birlikte gitti. Geride kalanlar ise evlerini, dükkanlarını kaybetti. Benim de evim, dükkanım, ahırlarım, samanlığım gitti. Çok kayıbım var, sıfırdayız." dedi.

Ünlü, kızını ve torununu komşusuna göndererek kurtardığını, sonra komşularını kurtarmak için sağa sola koşuşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hepsi ayrı bir acı"

"Sonra sokaklara düştük, kimlerin canını kurtaralım, ne yapalım. Aşağıda kayınvalidemle kayınpederim oturuyordu, kendi evlerinden onları kepçe yoluyla kurtardık. Önce oğlumu gönderdim. Babaannen ile dedeni kaldır, çıkar dışarı diye. Su çok yükselmemişti henüz. Oğlum gittikten sonra binanın biri gitti. Suyu olduğu gibi bizim evimize çevirdi. Oğlumu halat yoluyla kurtaran komşumuz da ailesiyle sele kapıldı. Hepsi ayrı bir acı. Anlatılmıyor." Evinden bir şey kurtaramadıklarını söyleyen Ünlü, "Ben evimden hiçbir şeyimi kurtaramadım, canımızı kurtardım. Hasar tespitleri yapılıyor. Allah razı olsun, devletimize zeval gelmesin. Bizi unutmayanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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GÜNDEM Sel felaketinde bilanço artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 77 oldu

FOTOĞRAF 6 Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 62 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarlarına ilişkin arama çalışmaları ise hem çöken Ölçer Apartmanı enkazında hem de ilçe merkezinde ve taşan Ezine Çayı güzergahında sürüyor. Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçede cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. İlçede selin izleri silinmeye çalışılırken hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan temizlik çalışmaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle tüm arama çalışmalarında aktif şekilde yer alan PAK ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yaptığı temizlikte bodrum katın tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. Ekipler, el arabası ve küreklerle çamur ve balçığı dışarı çıkardı. Giriş katındaki cihazların bazılarının sel sularına kapıldığı bazlarının ise tamamen bozulduğu görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde temizlik çalışması yapıp, tüm masa ve sıraları yıkayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştı. AFAD gönüllüsü Sinan Koçoğlu, Bolu’dan buraya geldik. Okulun katlarını temizledik, şu anda masa ve sandalyeleri temizliyoruz. Okulu yeni yıla hazır edeceğiz inşallah dedi. Ayrıca, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucu bina kontrollü şekilde tamamen yıkıldı. Bozkurt'ta selin izleri siliniyor: Hummalı temizlik çalışmaları sürüyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıpları arama çalışması sürerken, temizlik çalışması ile de selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:57 Kastamonu’da sağanak yağış etkili oldu: Cami ve iş yerlerini su bastı Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı işyerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalışıyor. Sağanak yağış İnebolu'da halen etkisini sürdürüyor.



Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu'da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin'e 13 kilogram Bozkurt'a 8 kilogram ve Abana'ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi. BiP'te paylaş

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