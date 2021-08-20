​Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı artıyor

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. AFAD, Kastamonu'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyururken, 34 kayıp ihbarı olduğu öğrenildi.
Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı.
Yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) yükseldi. Kayıp ihbarı ise 34.
"İNSANLAR EVLERİYLE BİRLİKTE GİTTİ"
Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde, selden kurtulanlar, yaşadıklarını unutamıyor. Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 ev sel sularına kapıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi. Bölgedeki selde en çok hasar gören yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde, selden kurtulanlar ise hem komşularını hem evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bu kişilerden biri de evli ve iki çocuk annesi Nurten Ünlü. Ünlü, selden kurtulduklarını ancak her şeylerini kaybettiklerini söyledi.
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Yaşadıkları afetin çok büyük olduğunu ifade eden Ünlü, "Komşularımızdan 15 kaybımız var, insanlar evleriyle birlikte gitti. Geride kalanlar ise evlerini, dükkanlarını kaybetti. Benim de evim, dükkanım, ahırlarım, samanlığım gitti. Çok kayıbım var, sıfırdayız." dedi.
Ünlü, kızını ve torununu komşusuna göndererek kurtardığını, sonra komşularını kurtarmak için sağa sola koşuşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Hepsi ayrı bir acı"
"Sonra sokaklara düştük, kimlerin canını kurtaralım, ne yapalım. Aşağıda kayınvalidemle kayınpederim oturuyordu, kendi evlerinden onları kepçe yoluyla kurtardık. Önce oğlumu gönderdim. Babaannen ile dedeni kaldır, çıkar dışarı diye. Su çok yükselmemişti henüz. Oğlum gittikten sonra binanın biri gitti. Suyu olduğu gibi bizim evimize çevirdi. Oğlumu halat yoluyla kurtaran komşumuz da ailesiyle sele kapıldı. Hepsi ayrı bir acı. Anlatılmıyor." Evinden bir şey kurtaramadıklarını söyleyen Ünlü, "Ben evimden hiçbir şeyimi kurtaramadım, canımızı kurtardım. Hasar tespitleri yapılıyor. Allah razı olsun, devletimize zeval gelmesin. Bizi unutmayanlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.