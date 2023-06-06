Karadeniz'i sel vurdu: Samsun ve Amasya’da 2 kişi öldü

Karadeniz’in birçok şehrinde etkili olan kuvvetli sağanak sele dönüştü. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlarla uyardığı Kastamonu, Samsun ve Sinop’un bazı ilçelerinde eğitime dün ara verildi. Samsun’da hayvanlarını kurtarmak isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksel ile ile Amasya’da otomobili sele kapılan Murat Ekşi hayatını kaybetti. Yağışlar sonrası bölgesel hasarlar meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu’da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi. 14 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

TURUNCU KODLU UYARI

Samsun’da dün gün boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına yol açtı. Ladik, merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköyve 19 Mayıs ilçelerinde eğitime dün bir gün ara verildi. Ladik’te Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı. Kara yollarında büyük hasar meydana geldi, ekili araziler zarar gördü.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendiğini, kanalların ve menfezlerin açıldığını açıklayan Dağlı, enerji nakil hatlarında direk yıkılması nedenli kesintilere jeneratör beslemesiyle müdahale edildiğini ifade etti. Dağlı “Teyakkuz halindeyiz. İl merkezine 40 kilo yağış düştü. Ladik’e düşen yağış ise 97 kiloya ulaştı. Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Biz görevimizin başındayız” dedi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı’nın taşması sonucu su altında kaldı. Samsun-Ordu yolu Kirazlık mevkiinde toprak kaymaları yaşandı. Samsun Bafra’da sel dolayısıyla 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkındaki istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak 5 aracın üzerine devrildi.

Yeni Bozkurt’ta hasar yok

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinden sonra adeta yeniden inşa edilen Bozkurt ilçesi yoğun yağışa rağmen zarar görmedi. Sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü Bozkurt ilçesinde, dünden beri devam eden yağışa rağmen Ezine Çayı üzerinde yapılan yatırımlar, bölgede sel oluşmasının önüne geçti. Kaymakam Murat Atıcı, Bozkurt’ta metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü söyledi. Atıcı, “Selde ne yazık ki 72 vatandaşımız rahmetli olmuştu. O dönem Ezine Çayı’nın genişliği 28 metreydi. Ezine Çayı’nın havzası yaklaşık 46 kilometre. Bu hat yaklaşık 46 kilometre uzaklıktaki Devrekani’den suyu alıp Karadeniz’e suyu boşaltıyor. Sel felaketinden sonran DSİ, AFAD burada ölçümlerini yaptı. Bu derenin 72 metreye genişletilmesi kararı aldılar. Üç buçuk metre yüksekliğinde kenarlara beton ve demirden istinat duvarları yapıldı. Bu dere genişliğini 72 metre yaptığımızda bazı vatandaşlarımız ‘çok mu geniş oldu, neden bu kadar genişlettik’ diyordu. Şimdi vatandaşlarımız ‘Allah razı olsun devletimizin bir bildiği varmış’ diyor. Bu durum bize mutluluk verdi. Rusubatı tutabilmek için DSİ tarafından 26 terslik bendi planlaması yapıldı. Devletimiz, bilim adamlarımız gerekli ölçümleri yaptı, sonuç ortada” dedi.

38 köy ulaşıma kapandı

Meteorolojinin “turuncu kod” uyarısında bulunduğu Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde önceki geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar hasara neden oldu. İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde eğitime ara verildi. İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı taşma noktasına geldi. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Biriken molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz” dedi. Ayrıca ana arterlerde bir sorun yaşanmazken AFAD 38 köye ulaşımın kapandığını, toplam 30 köye elektrik verilemediğini, İnebolu ilçesinde bir köyde haberleşme arızası bulunduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya.

Yoğun yağış gidiyor

Görevi Süleyman Soylu’dan devralan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yerlikaya, su baskınlarının yaşandığı Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, şiddetli yağışlardan etkilenen illerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu (dün) gece Samsun’da dikkat. Yarın (bugün) bu turuncu uyarı Ordu’ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de yine Genel Müdürlüğümüzün şimdilik ön tahmini inşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz’den çıkacak diyor” dedi. Yerlikaya, daha sonra Ladik’te sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şükrü Köksal’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Arıtma tesisini su bastı

Sinop’ta etkili olan sağanağın ardından bazı ev, sera ve tarım arazileri su altında kaldı. Kentin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisini su bastı. Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Erfelek ilçemizde meydana gelen sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisimize giden yollar kapanmış, tesisimizi su basmıştır. Bu bağlamda kentimizde su kesintisi yaşanacaktır. Mesai arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir” denildi. Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi. Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Ayancık-Türkeli yolunun 36’ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı. Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor. Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sele kapılan otomobilden Serkan Şahin kurtulurken eşi Zilal Şahin aranıyor. Murat Ekşi.

Pikniğe gidiyorlardı...

Amasya’da sel sularına kapılan otomobildeki Murat Ekşi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne doğru yolan çıkan Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin, otomobilleriyle sel sularına kapıldı. Serkan Şahin, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat Ekşi ve Zilal Şahin araçla birlikte kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Su altı arama kurtarma ekipleri Murat Ekşi’nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu. Zilal Şahin’i arama çalışmaları sürüyor.















