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POLİTİKA

Karalar’dan kara reklam

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana, belediye işçilerinin işine son vermekten başka bir şey yapmayan CHP’li Zeydan Karalar, şimdi de İller Bankası’nın Karataş İçme Suyu Projesi’ni sahiplendi. Karalar’ın talimatıyla projenin temel atma töreni için hazırlatılan afişlerde “Biz susarız projelerimiz konuşur” yazıldı. Oysa prejenin ihalesi 21 Mart’ta yapıldı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Zeydan Karalar
Zeydan Karalar

31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana, belediye işçilerinin işine son vermekten başka bir şey yapmayan CHP’li Zeydan Karalar, şimdi de İller Bankası’nın (İLBANK) Karataş İçme Suyu Projesi’ni sahiplendi. Adana’yı sivri sineklere teslim eden, işçi maaşlarını ödemeyip “666 kişiyi attık, devamı gelecek” diyerek belediye işçilerinin işine son veren Zeydan Karalar’ın sahiplendiği içme suyu projesi İLBANK’a ait çıktı.

İHALE O GELMEDEN YAPILDI

Proje afişi

Temel atma töreni dün yapılan proje için günler öncesinden hazırlattığı ve Adana’nın dört bir yanına astırdığı afişlere “Biz susarız projelerimiz konuşur. Karataş’ın kronikleşmiş su problemini; 94 km su hattı, 2 yeni su deposu ve modern ölçüm merkezleriyle çözeceğiz” yazdıran Karalar, projeyi kendisi üretmiş gibi gösterdi. Oysa ki proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı ve 21 Mart’ta ihaleye çıktı. SUKAP projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İLBANK desteğinde hazırlanan projenin finansmanının yarısı merkezi bütçeden hibe olarak, yarısı da İller Bankası tarafından karşılanıyor.

NOKTA KADAR EMEĞİ YOK

  • Karalar’ın İLBANK’ın projesini sahiplenmesi hakkında konuşan Adana Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, “Belediye başkanı, kendi göreve gelmeden ihalesi bile biten proje için ‘Biz susarız, projelerimiz konuşur’ diyerek reklam yapıyor” dedi. Gülaçtı, “Biz susmayacağız. Karalar’ın gerçekleri çarpıtmasına müsade vermeyeceğiz. Nokta kadar emeğiniz olmayan projeyi kendi projeniz olarak göstermeniz sizin gerçekleri nasıl çarpıtıp hemşehrilerimizi kandırdığınızın ispatıdır” diyerek Karalar’a tepki gösterdi.

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