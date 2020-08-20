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Gündem Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti Polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı
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Karaman haberleri: Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti: Polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı

Kaza yaptığı otomobilini olay yerinde bırakıp gitti: Polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı

Karaman’da bir sürücü kaza yaptıktan sonra otomobilini olay yerinde bırakarak gitti. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından aracı çekiciyle olay yerinden kaldırttı. Polis, kaza yerinden ayrılarak giden sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi.
Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Karaman'ın Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 ES 014 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyretmekte olan 42 JC 883 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarpıp kontrolden çıktı.

Kaza yaptıkları araçlarını çay içip izlediler
GÜNDEM
Kaza yaptıkları araçlarını çay içip izlediler

Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi.

Aracı bırakıp hızlıca gitti

Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelmeden takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki kişi, aracı kaza yerinde bırakarak olay yerinden hızla ayrıldı. Kazada takla atan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından aracı çekiciyle olay yerinden kaldırttı. Hafif ticari aracın arka kısmında ise küçük çaplı hasar oluştu. Kırılan ağaçlar da yol kenarına alındı.

Polis, kaza yerinden ayrılarak giden sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi.

Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi.

Kaldırıma çıkarak ağaçları kıran otomobil devrildi.

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