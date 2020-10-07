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Gündem Karamollaoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü haramdır
POLİTİKA

Karamollaoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü haramdır

Daha önce Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili "Marifet o kaynağı bulmak değil" ifadelerini kullanan, Yüksek Hızlı Tren'in hizmet olmadığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştiren Karamollaoğlu, "Emin olun bu haram. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Hükümetin attığı bütün başarılı girişimlere muhalif olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de yapımı tüm hızıyla süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirdi. Köprünün yapılasını israf olarak gören Karamollaoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden en yoğun zamanda bile 14 bin araç geçtiği iddia ediliyor. Ama siz köprüye 45 bin araç garantisi veriyorsunuz. Emin olun bu haram. Bu Zafer Havaalanına benzer. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz. bunu adına da hizmet dersiniz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil
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Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil

Temel Karamollaoğlu'ndan yatırım açıklaması: Durdurulmalı
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Temel Karamollaoğlu'ndan yatırım açıklaması: Durdurulmalı

Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak köprü ile Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunulacak. 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle bir saati bulan Çanakkale Boğazı'ndaki seyahat süresi 6 dakikaya kadar inecek.

Temel Karamollaoğlu'nun saniyeler içindeki İHA-SİHA çarkı
OYNAT 01:31
Temel Karamollaoğlu'nun saniyeler içindeki İHA-SİHA çarkı
Bir televizyon kanalına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "İHA ve SİHA'ların yapımıyla ilgili dışarıya muhtacız." dedikten dakikalar sonra kendisine ulaştırılan bilgiler ışığında söylediklerinde düzeltme yaparak, "%98 yerli yapıyormuşuz." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı
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Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı.
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Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.
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Gemiyle 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.
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Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.
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Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.
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İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.
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Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.
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Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajı işlemleri de sürüyor.
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Geçen hafta güney yönlü montajı tamamlanan halat çalışmalarının ardından kuzey yönlü çalışmalara başlandı.
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Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.
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Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde en önemli bölüme geçildi. "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprüde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin açıklama: Bir saatlik yol altı dakikaya inecek
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin açıklama: Bir saatlik yol altı dakikaya inecek


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