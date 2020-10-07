Karamollaoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü haramdır

Daha önce Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili "Marifet o kaynağı bulmak değil" ifadelerini kullanan, Yüksek Hızlı Tren'in hizmet olmadığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştiren Karamollaoğlu, "Emin olun bu haram. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz." ifadelerini kullandı.
Hükümetin attığı bütün başarılı girişimlere muhalif olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de yapımı tüm hızıyla süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirdi. Köprünün yapılasını israf olarak gören Karamollaoğlu, "Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden en yoğun zamanda bile 14 bin araç geçtiği iddia ediliyor. Ama siz köprüye 45 bin araç garantisi veriyorsunuz. Emin olun bu haram. Bu Zafer Havaalanına benzer. Siz yokluğun içinde bu israfı nasıl izah edersiniz. bunu adına da hizmet dersiniz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin marka projelerinden biri olacak köprü ile Pekin'den Londra'ya kesintisiz ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunulacak. 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle bir saati bulan Çanakkale Boğazı'ndaki seyahat süresi 6 dakikaya kadar inecek.