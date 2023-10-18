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Kararsız delegenin röntgeni çekilecek

Kılıçdaroğlu, yaklaşan büyük kurultay öncesinde kararsız kalan delegelerin tereddüde düştüğü noktaların belirlenmesini istedi. Hazırlanacak dosya, ikna için yeni bir yol haritası çıkarılmasında kullanılacak.

Uğur Duyan
04:00 . 18/10/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de liderliğe talip olan Özgür Özel ile değişim fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu etrafında toplanan delegeleri kendisine çekmek isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceliğini kararsız delegelere verdi. Büyük kurultayda lideri seçecek delegelerin Kılıçdaroğlu'na hangi oranda destek vereceğinin netleşmemesi de, CHP yönetimini endişelendirdi. CHP liderinin kurultaya kadar geçecek süreçte yaşanacak olası yol kazalarına karşı kararsız delegelerin kendisinden ve yönetiminden beklentisinin ne olduğunun ölçülmesini istedi. Kılıçdaroğlu, hazırlanacak dosya kapsamında, bu delegelerin ikna edilmesi için yeni bir yol haritasının çıkarılması talimatını da verdi.


#politika
#CHP
#delege
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