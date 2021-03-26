Gündem Karısını domuz zannedip tabancayla öldürdü Islık çaldım tepki gelmeyince ateş ettim
TRABZON

Karısını domuz zannedip tabancayla öldürdü: Islık çaldım tepki gelmeyince ateş ettim

Trabzon’da 6 ay önce bahçesine iddiaya göre domuz girdiğini zannedip, evinin balkonundan tabancayla ateş açarak, eşi Havva Aktaş'ı tabancayla vurarak öldüren emekli öğretmen Ahmet Aktaş, hakkında ‘eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. ‘Konutu terk etmeme’ tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş, sorgusunda olayın kaza olduğunu söyleyerek, “Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Yaşanan olay kazadır” dedi.

Haber Merkezi DHA
Karısını domuz zannedip tabancayla öldürdü: Islık çaldım tepki gelmeyince ateş ettim
Havva Aktaş (73) ve Ahmet Aktaş (77).

İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş (77), evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, tabancası ile balkondan ateş etti. Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi Havva Aktaş’ın (73) evde olmadığını fark etti.

  • Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu. Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu
GÜNDEM
İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu

KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ

Cumhuriyet Savcılığı'nca, şüpheli Ahmet Aktaş, hakkında ‘eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Tonya Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘konutu terk etmeme’ tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş'ın, jandarma sorgusunda olayın kaza olduğunu söylediği öğrenildi.

  • Ahmet Aktaş'ın, bahçede domuz ya da yabani hayvan zannederek tedbir amaçlı silahını ateşlediğini iddia ettiği sorgusunda, “Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Eşim sabahları bahçeye inmezdi. Hayvanların yanında olduğunu düşündüm. Bir süre sonra eşimi aradım, ahıra indim bulamadım. Sonra bahçeye gittim. Eşimi yerde hareketsiz yatarken buldum. Kulaklarında da herhangi bir problem yoktu. Yaşanan olay kazadır” ifadelerine yer verdi.

Kan donduran cinayet: Cesedi kimyasal maddelerle yakıp kalan kemikleri şehrin farklı yerlerine dağıtmış
GÜNDEM
Kan donduran cinayet: Cesedi kimyasal maddelerle yakıp kalan kemikleri şehrin farklı yerlerine dağıtmış

Öldüren ihmal: İki kardeş inşaat çukurunda can verdi
GÜNDEM
Öldüren ihmal: İki kardeş inşaat çukurunda can verdi

Çocuklarını göstermiyor diye eşiyle kaynanasına kızdı: Kendi minibüsünü cayır cayır yaktı
GÜNDEM
Çocuklarını göstermiyor diye eşiyle kaynanasına kızdı: Kendi minibüsünü cayır cayır yaktı
Abone Ol Google News
​Üç bankadagörev değişimleri

​Üç bankada
görev değişimleri

​Genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri değişti.
Cesetlerin kokacağını anlayıncaderin dondurucu aldım

Cesetlerin kokacağını anlayınca
derin dondurucu aldım

​Esenyurt'ta dehşeti yaşatan damat hakim karşısında şoke etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarını yaza doğru bitirmeyi temenni ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunuyor

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.
Ülkenin yarısı geçirdi

Ülkenin yarısı geçirdi

​Uzmanlar, Türkiye'de toplum bağışıklığının kazanıldığını söylüyor.

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Uçağı kullanan tüm ülkelere satılacak.

​Türkiye'nin milli savaş uçağı HÜRJET.

Baskında böyle yakalandılar

Baskında böyle yakalandılar

​Fatih'te kaçak işletilen sağlık kliniğine operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.