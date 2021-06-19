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EĞİTİM

Karne dijital heyecan aynı

18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul’dan erişime açıldı. Kimi öğrenci evde bilgisayar ve tabletleri başında notlarını incelerken kimi de yüz yüze eğitimde sınıflarındaki akıllı tahtalardan karnelerine baktı. Okullarda, pazartesiden itibaren dileyen öğrenciler için etkinlikler planlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Karne dijital heyecan aynı
Eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören öğrenciler, karne notlarına da uzaktan erişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul’dan erişime açıldı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze eğitimle sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, dün sona erdi. Eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören öğrenciler, karne notlarına da uzaktan erişti. Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

TAKDİR ALANLAR MUTLU

  • Kırklareli’de, İnece Ortaokuluna taşımalı sistem ile 9 köyden gelen 75 öğrenci sabah okullarına geldiklerinde öğretmenlerinin yardımı ile bilgisayar sınıflarında karnelerini görüntüledi. Öğrencilerden Irmak Mamak, takdir aldığını ifade ederek yaz tatilinde de derslerine çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

TELAFİ BAŞLIYOR

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 21 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek. Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım” programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz’da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Program kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek.

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