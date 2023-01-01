Karne sevinci: Okula iki hafta ara

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022’de başlayan birinci dönemi dün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

KIŞ OKULLARI BUGÜN BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez “kış” döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, bügün başlayacak ve 5 Şubat pazar günü sona erecek. Ücretsiz kurslar, “bilim”, “sanat”, “matematik” ve “İngilizce” olmak üzere 4 alanda açılacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak. BİLSEM’lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12’nci sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. 55 farklı atölye düzenlenecek. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne aldığı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat’ta başlayacak, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

Bakandan 2 sürpriz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldı. Bakan Özer, hastane sınıfı dersliğini ziyaret edip sohbet ettiği öğrencilere karnelerini dağıttı. Bugün öğrencilere iki sürprizleri olduğunu belirten Özer,

“Bir tanesi karne alan tüm öğrencilerimize kitap hediye ettik. 81 ilde, 922 ilçede, tüm öğrencilerimize karneyle birlikte bir kitap verildi. Dolayısıyla öğrencilerimizden istirhamımız kendilerine hediye edilen kitapları 15 gün içinde okumalarıdır.” dedi. Geçen yaz ilk kez bilim, sanat, matematik ve İngilizce yaz kursu açtıklarını ve bu kurslardan yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığını hatırlatan Özer, ikinci sürpriz olarak bu sene de iki haftalık bilim, sanat, matematik ve İngilizce kursu açtıklarını söyledi. Bakan Özer, 6 Şubat’tan itibaren tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verileceğini belirterek, şunları kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığı bir sosyal devlet olmanın tüm imkanlarını vatandaşlıkları için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyor. Bir de ortaöğretimdeki seçmeleri 10 Şubat’a kadar uzatıyoruz.”

Okulun tek öğrencisine ilk karne

Van'ın Gevaş ilçesi Doruklu mezrasının tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır, ilk karnesini eski ve yeni öğretmenlerinin elinden aldı.



